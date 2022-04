Genshin Impact: trapelati i personaggi dei banner della versione 2.7, rumor

La versione 2.6 di Genshin Impact, ntitolata Zephyr of the Violet Garden, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.

Nel mese di maggio dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento, versione 2.7, e già alcuni leak hanno fatto trapelare i personaggi a quattro stelle presenti nei banner della patch. La prima metà dello striscione presenterà Yelan come personaggio a 5 stelle. Il leaker Save Your Primos afferma anche avremo Xiao nel banner. I personaggi a 4 stelle presenti in entrambi i banner, secondo il leak, sono Noelle, Barbara e Yanfei. La seconda metà della versione 2.7 dovrebbe presentare Itto come personaggio a 5 stelle. Per quanto riguarda il personaggio a 4 stelle, secondo il leak, saranno presenti Kuki Shinobu, che è il nuovissimo personaggio che fa il suo debutto nel gioco insieme ad altri due a 4 stelle.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.