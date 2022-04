Grand Theft Auto V: aggiunta impostazione motion blur su console next-gen

È disponibile un nuovo aggiornamento per Grand Theft Auto V di Rockstar Games , che introduce una serie di correzioni per tutte le piattaforme. Ciò include uno slider “Motion Blur” per le versioni Xbox Series X|S e PS5 rilasciate di recente insieme a una correzione per la transizione dalla modalità Storia a GTA Online che richiede più tempo del solito.

Sono stati corretti anche altri bug, come il feedback del trigger adattivo DualSense sulla Grotti Turismo Classic in quanto fosse troppo duro e che i giocatori di Xbox Series X|S rimanessero bloccati nella schermata di avviso dopo il Quick Resume. Per i giocatori PS4 e Xbox One, è stato risolto anche un problema che impediva il salvataggio dei progressi di GTA Online.

Sono stati risolti anche gli arresti anomali in tutte le versioni, insieme a problemi come rimanere bloccati su uno schermo nero quando si tentava di migrare un personaggio dalle console precedenti a quelle attuali.

Grand Theft Auto V è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC.