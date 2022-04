Gravity Goal: il presunto concorrente di Rocket League targato 2K Games

Secondo un recente rapporto di Exuter, 2K Games è attualmente al lavoro su un imminente rivale dell’incredibilmente popolare Rocket League di Psyonix, ormai in vista della sua stagione 9. Secondo quanto riferito, il gioco si chiamerà Gravity Goal e vedrà i giocatori competere per i goal seduti su motociclette in stile Tron.

Le partite assumeranno la stessa forma delle modalità 1v1, 2v2 e 3v3, ma il più grande vantaggio che il titolo avrà è l’aggiunta di opzioni offensive al mix. I giocatori possono essenzialmente lanciare dischi contro i giocatori nemici per danneggiare o rallentare i loro veicoli e così darsi un vantaggio durante una partita. L’estetica visiva fa un uso massiccio di luci a LED, conferendo un’atmosfera futuristica al tutto.

Gravity Goal sarà un titolo free-to-play ed è attualmente in sviluppo per piattaforme PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo il rapporto, il gioco è in closed alpha dalla fine dello scorso anno, quindi è possibile che il gioco possa essere annunciato in veste ufficiale molto presto.