Halo Infinite: Cortana non è prevista nel titolo

Nonostante molti desiderino che non sia così, 343 Industries ha dichiarato che non ci sono piani attuali per aggiungere Cortana come IA nel multiplayer di Halo Infinite.

Non c’è molto da aspettare fino al debutto della seconda stagione di Halo Infinite, Lone Wolves. Tuttavia, in seguito alla rivelazione della nuova tabella di marcia della stagione, molti all’interno della community di Halo hanno iniziato a chiedere di più sulle proprie speranze e desideri per il futuro del gioco.

Uno di questi membri ha fatto un sincero appello per vedere Cortana come un’IA. Ma ahimè, questo è un sogno che non si realizzerà, almeno non tanto presto.

I appreciate the commitment! And as much as I love Cortana and @jentaylortown, there are no current plans to make Cortana an AI in multiplayer. — Joseph Staten (@joestaten) April 26, 2022

Questa sembra essere un’opportunità mancata per gli sviluppatori, con la risposta di Staten che ha portato molti a esprimere la loro delusione. Diversi commentatori hanno anche sottolineato che un’IA Cortana sarebbe probabilmente l’oggetto più venduto nel gioco.

Altri , tuttavia, rimangono fiduciosi nonostante le parole di Staten e vedono questo come un’implicazione che c’è ancora una possibilità che Cortana alla fine si farà strada nel multiplayer.

*CURRENT* – cries in blue / pink / green ai form pic.twitter.com/TJF8c2Pyov — HaloVFX (@Halo_VFX) April 26, 2022

La seconda stagione di Halo Infinite inizierà il 3 maggio. Questa nuova stagione introdurrà due nuove mappe e nuove modalità di gioco in cui i giocatori potranno sfidarsi. Queste includono King of the Hill, Landgrab e Last Spartan Standing.

La squadra di Halo Infinite ha già affrontato le frustrazioni dei suoi giocatori , con il direttore della comunità 343 Brian Jarrad che ha affermato che la sua squadra “non era certamente felice di non essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori e della comunità”. Tuttavia, alcuni di questi dovrebbero essere affrontati come parte della nuova stagione.