Gamers Arena: annunciato evento presso il GAMICS

Gamers Arenaè lieta di portare la propria esperienza alla prima edizione del Gamics il week end del 7/8 maggio 2022 a Carrara Fiere. Accompagnati come sempre dai brand che hanno fatto della competizione e-Sport il loro punto più alto, si potrà partecipare ai tornei gratuiti di Call of Duty: Warzone e Valorant e anche di farvi divertire con i tornei di tutti gli altri giochi che da sempre danno una dimensione sfaccettata all’Arena, tra i quali FIFA22, Just Dance, Mario Kart 8 Deluxe, Tekken 7 e Rocket League.

Una fornitissima area NEXT-GEN vi garantirà un’immersione a 360 gradi con i fantastici Mobiuz EX2510S che spingono le console PlayStation 5 e XBOX Series X|S fino a 120 Hz. Venitele a provare con titoli di punta come Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Ratchet&Clank per casa Sony, mentre per casa Microsoft si avranno a disposizione Elden Ring, Halo Infinite, Psychonauts, Crossfire X, Forza Horizon 5 e Rainbow Six Extraction.

Non può mancare nemmeno una fornitissima Area Nintendo dove con il gioiellino Nintendo Switch montata su più postazioni, si potrà scegliere tra grandi classici e titoli novità tra cui Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Triangle Strategy, Wario Get It Together, Shin Megami Tensei V, The Legend of Zelda – Breath of the Wild, Metroid Dread. Infine, ma non meno importanti, tra I Quiz Senza Frontiere e le King Of The Hill, supportati e presentati dal dinamico e travolgente presentatore Locke, ci si potrà divertire con i vari titoli in voga tra cui Just Dance 2022 e quelli unici ed esclusivi targati Gamers Arena tra cui Guitar Arena e Mario Kart Live Home Circuit.

I GRANDI TORNEI DI E-SPORT

L’evento di Gamers Arena ASD al Gamics avrà un’importante rilevanza per l’e-Sport italiano, grazie ai

tornei organizzati col supporto di BenQ.

ZOWIE CUP – VALORANT

Il torneo su PC 5vs5, ti porta direttamente all’ interno della battaglia di Valorant grazie al livello di concentrazione garantito dai nuovi monitor Zowie Serie XL di BenQ. Il design inimitabile si accompagna ad una flessibilità migliorata al massimo delle sue possibilità, per una gaming experience che si adatta al comfort di ogni singolo giocatore. La squadra vincente si aggiudicherà la Zowie Cup, potendo successivamente accedere ad una serie di selezioni per entrare in un vero team di eSport.

CALL OF DUTY WAR ZONE MOBIUZ TOURNAMENT

In questo titolo entrato nell’olimpo dei Battle Royale, ogni singolo giocatore è il protagonista. Il torneo è proposto in versione NEXT-GEN grazie alla nuova realtà immersiva presentata da Mobiuz by BenQ, con l’esperienza di gioco a 120Hz su Xbox Series X|S. I dettagli migliorati

dal HDRI e l’audio True Sound by treVolo dei monitor Mobiuz EX2510S, rendono la missione dell’esperienza di gioco veramente immersiva ed unica. Il vincitore si aggiudicherà la prestigiosa coppa e potrà essere selezionato per poter successivamente entrare in un vero team di e-Sport.

OSPITI & ATTRAZIONI

ZOWIE ESPORT EXPERIENCE

Nella nostra Arena, divertimento è sinonimo di qualità. Ci sarà, infatti, la possibilità di immergersi nella tecnologia più all’avanguardia che il mondo del gaming possa offrire. Il supporto essenziale di Zowie al mondo videoludico si concretizza nella Zowie Experience per testare l’esperienza di gioco che è possibile raggiungere grazie ai monitor serie XL, con Overwatch e Call Of Duty: Vanguard.

ARCADE RETRO GAMING

L’immancabile sguardo al passato gestito dalla sapiente mano di Penny Games – Retrogaming & Arcade Parts, non mancherà nemmeno a questa edizione del Gardacon. Bartop e Retro Console artigianali che hanno il potere di riportarci indietro nel tempo.

PROGRAMMA

TORNEI SABATO

FIFA22 (iscrizione gratuita sul posto)

MARIO KART 8 DELUXE (iscrizione gratuita sul posto)

JUST DANCE 2022 (iscrizione gratuita sul posto)

TORNEI DOMENICA

JUST DANCE 2022 (iscrizione gratuita sul posto)

TEKKEN 7 (iscrizione gratuita sul posto)

ROCKET LEAGUE 3vs3 (iscrizione gratuita sul posto)

VALORANT ZOWIE CUP (iscrizione gratuita sul posto)

COD WAR ZONE MOBIUZ (iscrizione gratuita sul posto)

IMPORTANTE:

Inizio ore 14:00

Iscrizione fino a 30 minuti prima dell’inizio del torneo, direttamente alle postazioni di gioco. PALCO SABATO

10:00 ELDEN RING

11:00 QUIZ TIME!

13:00 SUPER MARIO BROS: TIME ATTACK

14:00 QUIZ TIME!

15:00 KING OF THE RING! TEMPO DI PICCHIADURO

16:00 FINALE DEL TORNEO DI MARIO KART 8

17:00 QUIZ TIME!

PALCO DOMENICA

10:00 ELDEN RING

11:00 QUIZ TIME!

13:00 SUPER MARIO BROS: TIME ATTACK

14:00 QUIZ TIME!

15:00 KING OF THE RING! TUTTI CONTRO TUTTI

16:00 FINALE DEL TORNEO DI TEKKEN 7

17:00 QUIZ TIME!

Prevendite, info biglietti e modalità di ingresso su: https://www.gamics.it/