Hearthstone: annunciato il Masters Tour Voyage to the Sunken City

Il terzo Hearthstone Masters Tour dell’anno sarà questo weekend! Esplorando le profondità della nuova espansione di Hearthstone, il Masters Tour Voyage to the Sunken City vedrà più di 400 giocatori di oltre 40 paesi utilizzare i servitori Colosso e Naga nel loro viaggio per ottenere una fetta del montepremi totale di 250.000 dollari. Oltre ai premi, la posta in gioco sarà più alta del normale, in quanto sarà l’ultimo Masters Tour col quale i giocatori potranno ottenere dei punti per il Masters Summer Championship del 3-5 giugno, e un invito al Grandmasters: Last Call in arrivo la prossima estate! Scopri tutto ciò che devi sapere per goderti l’azione, solo su YouTube.

Ciò che devi sapere

Date e orari d’inizio delle trasmissioni: PDT : giovedì 28 aprile – sabato 30 aprile alle 23:00 CEST : venerdì 29 aprile – domenica 1 maggio alle 8:00 KST : venerdì 29 aprile – domenica 1 maggio alle 15:00

Formato: quattro mazzi, formato Conquista al meglio delle cinque con un’esclusione

quattro mazzi, formato Conquista al meglio delle cinque con un’esclusione Giorno 1: round in formato svizzero 1-4

round in formato svizzero 1-4 Giorno 2: round in formato svizzero 5-8

round in formato svizzero 5-8 Giorno 3: ottavi di finale, Top 8, semifinali e finali

ottavi di finale, Top 8, semifinali e finali Montepremi: 250.000 $

250.000 $ Drop: ottieni due buste di Rotta per la Città Sommersa mentre guardi le trasmissioni su YouTube per tutto il weekend. Dettagli qui di seguito.

ottieni due buste di Rotta per la Città Sommersa mentre guardi le trasmissioni su YouTube per tutto il weekend. Dettagli qui di seguito. Streaming in lingua su YouTube: Inglese (Hearthstone) Inglese (HearthstoneEsports) Giapponese Coreano Portoghese (America Latina) Spagnolo (America Latina)



Ottenere gli inviti per i prossimi Masters Tours

Vuoi partecipare al divertimento in uno dei restanti tre Masters Tours del 2022?

Vinci le qualificazioni su Battlefy;

Ottieni un Qualifier Winrate in una regione;

Classificati tra i primi 50 della classifica mensile di una regione;

Ottieni un punteggio di 6-2 o migliore nei round svizzeri e non avere già un invito al prossimo Masters Tour;

Dai un’occhiata al regolamento completo per i dettagli.

Ricompense di YouTube!

Puoi ottenere fino a due buste di Rotta per la Città Sommersa questo weekend! Guarda per due ore totali uno qualsiasi dei canali di YouTube qui sopra per ricevere una busta e due ore aggiuntive per riceverne una seconda. Il tempo d’osservazione è cumulativo nel corso del weekend, per cui anche se non potrai assistere per quattro ore consecutive, il tempo d’osservazione verrà comunque conteggiato per l’ottenimento delle ricompense.

Connetti gli account

Prima di poter ricevere una ricompensa, devi collegare i tuoi account YouTube e Blizzard Battle.net. Ecco come fare:

Connettiti al tuo account di YouTube o creane uno.

Vai su Condivisione account sotto “App collegate” nelle Impostazioni.

sotto “App collegate” nelle Impostazioni. Seleziona “Collega” di fianco a Battle.net.

Segui i semplici passi per finire di collegare gli account.

Quando colleghi gli account, assicurati di essere attualmente connesso all’account Blizzard sul quale desideri ricevere le ricompense.

Dai un’occhiata al regolamento completo per i dettagli sull’idoneità.

Resta aggiornato sugli ultimi contenuti e notizie degli eSport di Hearthstone sul sito degli eSport di Hearthstone, Twitter e YouTube. Buona fortuna e buon divertimento. Ci vediamo nella Locanda di Zin-Azshari!