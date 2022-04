Summer Game Fest 2022: ecco la lista dei titoli dal Tribeca Festival

Sono stati svelati i nomi dei titoli del Tribeca Festival, che avrà uno showcase all’interno dei Summer Game Fest 2022, il 10 giugno.

Il Tribeca Festival sarà caratterizzato da una lineup di nove giochi quest’anno, con diversi spunti. Uno di loro è A Plague Tale: Requiem. Asobo Studio e Focus Entertainment non hanno detto molto sul gioco da quando hanno mostrato il trailer ai The Game Awards di dicembre, anche se hanno svelato una Collector’s Edition a febbraio, mentre brevi dettagli sul gameplay sono emersi di recente grazie ad Achievements trapelati. Il gioco ha una finestra di lancio nel 2022, e durante l’evento si potrebbe conoscere la sua data d’uscita.

Il tanto atteso Cuphead: The Delicious Last Course sarà presente al Festival. L’espansione Cuphead è stata originariamente annunciata nel 2018, e da allora è stata ritardata numerose volte, prima dal 2019 al 2020, poi dal 2020 al 2021, per poi finalmente ottenere una data di rilascio del 30 giugno 2022.

Un altro nome importante incluso nella lineup è Oxenfree 2: Lost Signals, che è in lavorazione presso Night School Studio, che è stato acquisito da Netflix nel settembre dello scorso anno. Altri giochi attesi al festival includono American Arcadia, As Dusk Falls, Immortality, The Club, Thirsty Suitors e Venba.

Tribeca Games Spotlight è fissato per il 10 giugno alle 21:00 ora italiana. Il Tribeca Festival porterà con sé anche delle demo estese di ognuno di questi giochi, quindi arriveranno filmati di gameplay e nuovi dettagli. A Plague Tale: Requiem avrà una demo di 40 minuti, Cuphead: The Delicious Last Course avrà una demo di 30 minuti, mentre Oxenfree 2: Lost Signals avrà una demo di 25 minuti.

Qui sotto potete vedere il tweet del Summer Game Fest 2022 (l’evento che si svolgerà a giugno) con la lista del giochi.