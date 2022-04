Call of Duty Vanguard e Warzone perdono 50 milioni di giocatori in un anno

La notevole crescita di cui Call of Duty ha goduto dopo il lancio di Modern Warfare del 2019 è rapidamente discesa nell’ultimo anno. Call of Duty Vanguard del 2021 è stato accolto tiepidamente da giocatori e critici, il che si è riflesso nelle vendite deludenti del gioco. Come ci si poteva aspettare, questo ha avuto un impatto piuttosto significativo sull’impegno costante che la serie vede dalla sua base di giocatori.

Nel suo ultimo rapporto finanziario trimestrale, Activision Blizzard ha riportato un forte calo nel conteggio degli utenti attivi mensili, soprattutto per quanto riguarda il lato Activision delle cose. Con 150 milioni al 31 marzo 2021, un anno dopo, al 31 marzo di quest’anno, quel numero è di 100 milioni, che è ancora una cifra piuttosto alta, ma rappresenta il declino che Call of Duty ha avuto negli ultimi tempi.

Activision attribuisce questo ad un paio di fattori, vale a dire, “un minore impegno” in Call of Duty: Warzone e “minori vendite premium” per Call of Duty: Vanguard, che ha anche portato ad un calo anno su anno nel Q1 del 2022 per le prenotazioni nette di Call of Duty su PC e console. Call of Duty Mobile, d’altra parte, non ha visto molti cambiamenti nei suoi numeri.

Activision spera che le prossime uscite di Call of Duty invertiranno ancora una volta le sorti della serie. Il sequel di Call of Duty: Warzone sarà rivelato nei prossimi mesi, e anche il seguito di Call of Duty: Modern Warfare (2019) è stato pubblicizzato e preso in giro prima del suo annuncio ufficiale. Nel frattempo, anche Call of Duty: Warzone Mobile è in sviluppo, anche se è stato riferito che non ci sarà un nuovo Call of Duty premium nel 2023.