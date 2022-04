Fallen Legion Rise to Glory: svelata la data d’uscita

Secondo quanto annunciato da NIS America, quest’ultima ha annunciato la data d’uscita dell’opera Fallen Legion Rise to Glory. Il titolo arriverà sugli scaffali dei negozi per PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 26 agosto 2022 in Europa. La morte prematura del re ha lasciato il regno nel caos. Il destino di Fenumia è ora nelle tue mani.

Seguirai la principessa Cecille mentre combatte per ripristinare l’onore al trono?

O starai al fianco di Legatus Laendur che mira ad alimentare le fiamme della ribellione in tutto l’impero in rovina? Come darai forma al futuro dell’impero?

Assicurati di effettuare il pre-order della Deluxe Edition che include

l’artbook di “Fallen Legion Compendium” e la Digital Deluxe Soundtrack. Guarda lo spotlight trailer di Fallen Legion: Rise to Glory direttamente in calce alla notizia dell’articolo.