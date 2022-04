Disney Dreamlight Valley: annunciato il life simulator free-to-play nei mondi Disney e Pixar

Gameloft ha annunciato Disney Dreamlight Valley, un life simulator, free-to-play in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC e Mac tramite Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Mac App Store nel 2023.

Una versione Early Access sarà lanciata su tutte le piattaforme quest’estate, esclusivamente per i giocatori che acquisteranno un Founder’s Pack o tramite Xbox Game Pass.

Questa la descrizione del gioco:

Arrivando nel mondo da sogno di Dreamlight Valley, i giocatori si imbarcheranno in un’incantevole missione per ripristinare un villaggio un tempo idilliaco, ora desolato e pieno di Spine Notturne dopo un misterioso evento chiamato The Forgetting. Scopri i misteriosi segreti che ti hanno portato in questo nuovo mondo ed esplora diversi regni ispirati ai classici mondi Disney e Pixar, mentre aiuti gli iconici abitanti della città a recuperare i loro ricordi perduti. In questa esperienza, i giocatori incontreranno e costruiranno amicizie con personaggi amati da Topolino & Friends a Il Re Leone, La Sirenetta e Oceania, passando per Toy Story e altri ancora. Tuffati e immergiti in una moltitudine di archi narrativi unici e personalizzati e goditi le attività con alcuni dei personaggi più memorabili del villaggio, come cucinare un delizioso piatto a tema Disney insieme a Remy di Ratatouille all’interno del tuo ristorante del villaggio, pescare nel buco della pesca con Pippo, o coltivare le verdure del giardino di Wall-E.

I giocatori saranno in grado di progettare i villaggi Disney e Pixar dei loro sogni attraverso molteplici biomi unici, che vanno dalle montagne innevate di Frosted Heights al Peaceful Meadow e oltre, con una ricchezza di opzioni di personalizzazione per i loro avatar, case e villaggi. Il gioco presenterà una lista in continua evoluzione di abiti da ballo ispirati alle principesse Disney, abiti da strada decorati da Topolino, cucine antiche ispirate a Frozen e altro ancora.

Qui sotto potete vedere diversi screenshot.

Luigi Priore, vicepresidente di Disney e Pixar Games ha detto in un comunicato stampa:

“Disney Dreamlight Valley darà ai nostri fan l’opportunità di scrivere la propria storia e costruire la loro vita ideale Disney e Pixar all’interno di un mondo riccamente dettagliato popolato da personaggi di alcune delle storie più iconiche della Disney. Siamo entusiasti di ascoltare il feedback del nostro pubblico durante lo sviluppo di questo titolo mentre collaboriamo con il talentuoso team di Gameloft per dare vita a Disney Dreamlight Valley”.

Il game manager di Gameloft Montreal, Manea Castet, ha aggiunto:

“Il nostro team di sviluppo è una grande famiglia di fan della Disney e della Pixar e abbiamo riversato tutta la nostra passione nello sviluppo di Disney Dreamlight Valley, soprattutto nel modo in cui abbiamo rappresentato i personaggi e i loro archi narrativi. Non vediamo l’ora che i fan si uniscano all’Early Access quest’estate e ci aiutino a portare questo nuovo mondo in continua evoluzione ispirato a Disney e Pixar alla nostra entusiasta comunità.”

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio. Qui potete invece collegarvi al sito ufficiale.