Glitch Busters Stuck On You: annunciato il nuovo gioco di Skybound Games

Il publisher Skybound Games (noto soprattutto per i titoli legati a The Walking Dead) ha annunciato Glitch Busters Stuck On You, sparatutto colorato con Intelligenze Artificiali e bug da sconfiggere, sviluppato da parte di Toylogic. Arriverà su PC (Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il trailer.

In un futuro lontano, le IA che popolano la rete vengono attaccate da misteriosi virus e spetta alla tua squadra di GLITCH BUSTERS impedire che infettino tutte le IA del mondo virtuale!

Lavora da solo o insieme a 3 amici per sterminare i virus attraverso fasi selvaggiamente inventive, tra cui una metropoli torreggiante e un vulcano ruggente utilizzando speciali abilità magnetiche co-op e un arsenale di armi sbloccabili. Gioca, ridi e grida con la tua squadra per affrontare i bug più strani della rete in un mondo online andato in tilt!

Caratteristiche:

Fai squadra con abilità cooperative magnetiche uniche!

1-4 giocatori o i bot dell’IA possono unirsi in gruppo e scattare insieme, spingere via, affrontare con lo slancio indotto dai magneti e molto altro ancora! Ogni azione che fai può influenzare i tuoi alleati, quindi goditi il caos.

È un pazzo, eccentrico, mondo online

Affronta i peggiori nemici della rete in uno stravagante mondo online andato in tilt! Da Review Mountain a Tube City, il selvaggio mondo online di GLITCH BUSTERS presenta uno stile visivo unico trasformato in 2D e 3D, un po’ assurdo e decisamente sopra le righe.

Terabyte di caotico caos!

Elimina le più grandi minacce della rete in stadi inventivi che metteranno alla prova anche le squadre migliori. Ma non saranno all’altezza di un arsenale sbloccabile fornito dal tuo operatore AI Ana!

Qui sotto potete vedere il trailer di Glitch Busters Stuck On You