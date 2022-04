Clash of Clans: arrivano le capitali dei clan

La nuovissima novità di Clash of Clans, il titolo più famoso di Supercell, è stata svelata, e si tratta nientemeno che delle capitali dei clan. Ad accompagnarci in questa avventura sono il Community Manager Darian e il Game Designer Seth, i quali ci mostrano tutto quello da sapere riguardante questo grande aggiornamento fenomenale. Per quanto riguarda il contesto generale, le capitali dei clan sono una grande unione di tutti i membri di un clan nella capitale, la quale è divisa in diversi distretti, ognuno equipaggiato con difese, truppe e strutture difensive. Sono tutte egualmente importanti, ma di sicuro la principale è la cima della capitale, la quale gestisce tutti i potenziamenti di ogni singola struttura, pertanto potenziarla per prima sarà di vitale importanza per il bene del clan. Inoltre, ogni fine settimana verranno abilitati i raid alle capitali, in cui i giocatori di ogni clan ingaggeranno battaglia per distruggere la capitale avversaria e arrivare a saccheggiare la cima della capitale. I raid saranno progressivi: ciò significa che dovrete avanzare dai distretti più bassi fino a raggiungere il tanto agognato bottino alla fine, ottenendo ricompense e oro per i vostri sforzi. Ovviamente, verrete ricompensati anche per aver difeso in maniera ottimale, e Clash of Clans vi permetterà di spendere in potenziamenti.