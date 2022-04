Gears 5: l’editor delle mappe verrà rimosso

Gears 5 ha quasi tre anni a questo punto, quindi ha senso che il supporto per il gioco sia diminuito, specialmente con lo sviluppatore The Coalition ora fermamente concentrato su ciò che ci aspetta per lo studio. A tal fine, lo sviluppatore continua a dirottare le sue risorse verso quegli sforzi futuri, a seguito dei quali una parte dell’esperienza di Gears 5 viene messa offline. Recentemente su Twitter tramite la pagina ufficiale di Gears of War, The Coalition ha annunciato che la modalità editor delle mappe su Gears 5 sarà rimossa dal gioco “mentre il team si concentra su progetti futuri”. Nel caso foste dei giocatori aventi il titolo, tutti gli achievement legati all’editor delle mappe verranno sbloccate automaticamente quando ci saluterà. I giocatori che hanno già sbloccato l’obiettivo “Ho fatto tutto da me” riceveranno un esclusivo banner di gioco, mentre coloro che hanno sbloccato “L’Alveare casalingo” riceveranno 10.000 monete. Purtroppo, l’editor delle mappe di Gears 5 non era esattamente tra le sue modalità più popolari o giocate di frequente, quindi è improbabile che la sua perdita venga avvertita troppo pesantemente dai giocatori che sono rimasti con lo sparatutto fino ad ora. Con The Coalition che si concentra su più progetti, ha senso che lo studio stia cercando di concentrarsi invece sui giochi in fase di sviluppo. Anche se è ovvio che alla fine otterremo un Gears 6, The Coalition sta attualmente lavorando anche su una nuova IP, che, secondo i rapporti, sarà più piccola e di natura più sperimentale. Questo e altri progetti futuri saranno basati su Unreal Engine 5, che secondo The Coalition consentirà, tra le altre cose, ambienti molto più ampi e interattivi.

PSA: We’re removing #Gears5 Map Builder and unlocking its achievements for all players as the team focus on future projects.

If you’ve completed “I Made it All By Myself” you’ll receive an exclusive banner & if you’ve completed “Homegrown Hive” you’ll receive 10k Coins in-game. pic.twitter.com/cPX0tLKQ3s

— Gears of War (@GearsofWar) April 26, 2022