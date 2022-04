Matchpoint Tennis Championships: arrivano Henman e Haas

Oggi il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Torus Games hanno annunciato nuove aggiunte al loro simulatore di tennis, Matchpoint Tennis Championships. Il gioco presenterà sin dal lancio le icone del tennis Tim Henman e Tommy Haas che si uniranno alla line-up di giocatori con licenza in una nuovissima Legends Edition.

Un’entusiasmante aggiunta all’autentico titolo di tennis, Matchpoint Tennis Championships: Legends Edition metterà sicuramente alla prova anche i più abili mentre i giocatori scendono in campo e si radunano con alcune vere icone di questo sport. Insieme a Tim Henman e Tommy Haas, la Legends Edition include anche un wallpaper digitale e una colonna sonora originale. Questa entusiasmante edizione estesa sarà disponibile come standard per la versione fisica o come DLC aggiuntivo per la versione digitale. Di seguito, vi elenchiamo tutte le caratteristiche del titolo: