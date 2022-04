PlayStation Plus: svelati i giochi di maggio 2022

Come ormai sappiamo, ogni mese vengono rilasciati giochi nuovi sul PlayStation Plus per la piattaforma di Sony, e per maggio abbiamo finalmente la lista. In ordine, abbiamo FIFA 22, Curse of the Dead Gods e Tribes of Midgard.

FIFA 22 è il capitolo più recente della saga calcistica di Electronic Arts ed è per certo la più grande sorpresa tra i giochi di maggio 2022. L’inclusione di un videogame di primo piano come questo non è una cosa scontata per Sony.

Curse of the Dead Gods è un roguelike con visuale isometrica all'interno del quale interpreteremo un esploratore che deve riuscire a sopravvivere all'interno di un tempio maledetto. Ci saranno trappole e nemici dietro ogni angolo e potremo sfruttare molte armi, sia corpo a corpo che dalla distanza, ma anche le maledizioni che danno nome al gioco gratis di PS Plus di maggio 2022.

Per ultimo, abbiamo Tribes of Midgard, un videogioco cooperativo che propone azione e sopravvivenza in una struttura da roguelite. L'ambientazione è quella della mitologia norrena, come è facile capire dal nome, e dovremo sconfiggere invasori, spiriti, giganti e non solo, raccogliendo risorse e sconfiggendo avversari sempre più potenti.

Questo è tutto, pertanto se questi titoli saranno di vostro interesse per il PlayStation Plus fateci un pensierino.