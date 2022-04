Disney Dreamlight Valley Anteprima: il sogno realtà diverrà

“Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Così si è fatto conoscere al mondo il padre, spesso dibattuto e non senza scheletri nell’armadio, della maggior parte del mondo animato, che ha saputo rileggere le classiche fiabe in chiave rosea e con il consueto finale à la “e vissero tutti felici e contenti”. Parliamo di Walt Disney in persona e dell’immenso universo creativo che è scaturito dal suo lavoro e dalla sua immaginazione nel tempo, producendo una miriade di prodotti, contenuti e luoghi fisici che sanno ancora oggi far innamorare una generazione dopo l’altra. Se abbiamo più volte sognato di entrare a far parte di questo mondo colorato e morbido, non vi sarà migliore occasione della nuova opportunità videoludica realizzata da Gameloft Montreal: Disney Dreamlight Valley, ossia un’avventura sim-life free-to-play tutta da vivere su PC, console e Xbox Game Pass insieme agli eroi più iconici e amati, tratti dalle opere Disney e Pixar. Scopriamo in questa nostra anteprima quanto sappiamo in questo momento e le prime impressioni, e speculazioni, su questo titolo.

Disney Dreamlight Valley, il mondo (Disney) è tuo

Una rivisitazione del celebre brano del film Aladdin, questo sottotitolo che ci sembra parecchio indicato per introdurvi nel racconto di quel che ci attende in questo nuovo videogioco, che saprà stimolare la curiosità non solo degli appassionati dei classici Disney e Pixar, ma anche degli amanti dei sim-life, i game simulatori di una vita che altrimenti potremmo solo immaginare. Questo però è il momento di calarsi nei panni di un avatar che meglio rappresenta l’immagine che abbiamo di noi stessi, e che vogliamo far incontrare ai personaggi Disney: da Pluto a Minnie e Topolino, senza dimenticare i più recenti protagonisti di Ratatouille e Wall-E, passando per Frozen e Toy Story e tanti altri ancora. Insomma, la plethora di nomi famosi del mondo animato che arricchisce sempre più l’universo animato realizzato da questa grande casa dell’intrattenimento sono pronti a incontrarci per salvare il loro mondo dal buio e dall’oscurità. Infatti, oltre ai più cari amici noti a tutti noi, non mancano chiaramente gli antagonisti, i malefici villains che fanno da sempre da contraltare e da motore propulsore alle avventure dei nostri eroi. In questo villaggio, un tempo idilliaco, Dreamlight Valley era un luogo dove i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino all’Oblio. Senza nessun altro posto dove andare, gli abitanti disperati di Dreamlight Valley si ritirarono dunque all’interno del Dream Castle. Il futuro e il destino della popolazione è nelle nostre mani.

Tra simulazione e azione

In buona sostanza dunque, cosa dobbiamo fare in Disney Dreamlight Valley? Che decidiate di approcciarvi da console o da PC a questo titolo, una delle principali richieste in questa tipologia di gioco è chiaramente quella gestionale, la simulazione della vita quotidiana che qui consiste nel fare giardinaggio con WALL-E, cucinare con Remy o rilassarsi e pescare con Pippo (che si barcamena tra questa apparizione e quella in Kingdom Hearts), tra attività all’aria aperta e in casa nostra sempre in ottima compagnia, dando inizio alla nostra avventura nella Valle. Questo però non restringe il nostro campo d’azione, anzi, questo viaggio ci porterà decisamente “verso l’infinito… e oltre!”, per non farci mancare l’ennesima citazione cara agli amanti del mondo Pixar. Oltre alla parte più sim-life, dobbiamo anche occuparci dell’aspetto più avventuroso e probabilmente anche stimolante, o almeno così ci auguriamo: dobbiamo infatti riportare la Valle al suo antico splendore, liberando il Castello dei Sogni dall’insidiosa morsa dell’Oblio e sbloccare gli altri Regni unici costellati da tanti altri amati personaggi Disney e Pixar. In questa missione infatti ci aspettano anche i segreti della Valle da scoprire, sbloccando nuove aree e rivelare man mano quali sono i misteri rimasti ancora nell’ombra durante il tuo viaggio per risolvere il mistero dell’Oblio, e capire in cosa consista effettivamente questa morsa oscura che trattiene il regno intero. Non solo, siamo anche effettivamente padroni del nostro destino: amici o nemici, sta a noi decidere da che parte stare, così da bellissime principesse a malvagi criminali, ogni abitante di Dreamlight Valley porta alla luce il proprio arco narrativo, tra missioni da compiere e ricompense da riscattare, è riposta nelle nostre mani la decisione di dare maggiormente ascolto ai villains o ai “buoni” della situazione, comprimari compresi. Non manca nemmeno la personalizzazione, del mondo e del nostro avatar: l’aspetto più “custom” di Disney Dreamlight Valley ci consente di modellare a nostra volontà la Valle, a partire dalla realizzazione del quartiere perfetto da realizzare secondo un layout completamente personalizzabile, un paesaggio creativo e migliaia di oggetti decorativi. Infine avremo anche, come anticipato, la possibilità di inserire il nostro avatar in questo mondo a nostro piacimento, per fare sì che la migliore versione di noi sia in grado di interagire in questo titolo videoludico ibrido tra simulazione di vita e gioco di avventura. Sta soltanto a noi la possibilità di scoprire le storie di questo mondo e riportare la magia a Dreamlight Valley.

Dai primi titoli a Dreamlight Valley: cosa ci aspettiamo

Quando tutto questo sarà accessibile e disponibile per tuffarci nella magia che da sempre connota il mondo Disney? Secondo gli annunci resi ufficiali finora, il gioco sarà in arrivo in modalità Early Access per i giocatori che acquisteranno un Founder’s Pack o hanno un abbonamento Xbox Game Pass prima del lancio del gioco, previsto al momento nel 2023. Durante la fase di accesso anticipato, i giocatori saranno i primi a esplorare Dreamlight Valley e ricevere premi esclusivi che manterranno una volta che il gioco sarà ufficialmente lanciato l’anno prossimo. Un titolo che arriva dunque dopo altre uscite previste nel mondo Disney, a partire da un’altra new entry nella produzione videoludica nata dal connubio tra Disney e Gameloft, ossia il kart racer free-to-play Disney Speedstorm, previsto al contrario nel periodo estivo 2022. La logica sottesa però non si distacca troppo da quella su cui si basa Dreamlight Valley: in Speedstorm troviamo di nuovo eroi e cattivi iconici ma su quattro ruote, pronti a sfrecciare nei mondi da cui sono tratti i vari personaggi. Un’operazione massiccia di recupero e di riproposizione dei vari brand raccolti sotto il grande ombrello Disney, quella messa in atto dalla casa madre di Topolino di questi tempi, per dare una rispolverata doverosa a quelle che sono le fondamenta della sua produzione fortunata e mettere da parte, per il momento, le successive acquisizioni, Marvel in primis. Ricordiamo anche che le primissime uscite nel mondo dei videogiochi promosse da Disney erano quelle principalmente supportate dai rispettivi film in uscita al cinema in contemporanea o quasi, come alcuni titoli che hanno fatto la storia dell’amarcord videoludico: tra questi, A Bug’s Life, Pocahontas, Chicken Little: Ace in Action o ancora la serie Monsters, Inc.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Sviluppatore: Gameloft

Publisher: Disney

Data d’uscita: 2023

Cosa ci aspettiamo in definitiva da questa nuova uscita in particolare? Tante sono le domande che sorgono, e le speranze che riponiamo in Disney Dreamlight Valley, ma due sono i punti di vista principali, quello tecnico e quello grafico. Da un punto di vista delle opzioni che si renderanno disponibili in questo titolo, non possiamo fare altro che augurarci di avere una gamma il più ampia e originale possibile, considerando anche le interazioni con i personaggi Disney riprendendo per ciascuno di loro il contesto da cui provengono e le loro abilità e caratteristiche peculiari. La resa del risultato finale dipende non solo dalla ricchezza del gameplay, ma anche dalla resa grafica complessiva, che possiamo osservare sin dalle prime scene mostrate nel trailer di lancio dell’anteprima; per via delle forme morbide e parecchio colorate, c’è il rischio che il pubblico principale di avvicinamento possa essere relativamente giovane e focalizzato su quella fetta specifica che sono gli affezionati Disney? Questo è un dubbio che ci poniamo, partendo da questi presupposti e dalla natura free-to-play del gioco, e che onestamente potremo fugare solo quando ci verranno forniti ulteriori dettagli in merito. Nel frattempo però, godiamoci questo sogno di poter toccare con mano la magia Disney, ancora una volta.