Street Fighter V Champion Edition: disponibile una versione di prova gratuita

Non avete mai acquistato o giocato Street Fighter V Champion Edition? Capcom ha deciso di venire in vostro aiuto, annunciando un periodo di prova a tempo limitato per il suo titolo picchiaduro. D i seguito i dettagli ufficiali tramite il tweet dell’azienda nipponica.

Ovviamente, sarà possibile scaricare questa demo temporanea (link per il download presente nel tweet in calce alla notizia) anche su PlayStation 5, giocando così il pocchiaduro tramite la retrocompatibilità della console next-gen. Intanto, siamo in attesa di vedere in azione il sesto capitolo del franchise.

Download the Free Trial for Street Fighter V: Champion Edition from April 27 to May 11 on PS4.

All Season 1-5 characters have also been unlocked during this time on PS4 and Steam – giving you access to 45 characters!

➡️ Demo Download – https://t.co/H7FB4fUkm3 pic.twitter.com/x0TWEKC42y

— Street Fighter (@StreetFighter) April 27, 2022