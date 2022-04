TwitchCon Amsterdam 2022: i biglietti sono finalmente disponibili

I biglietti per il TwitchCon Amsterdam sono ufficialmente in vendita e possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento. L’appuntamento ad Amsterdam è per il 16 e 17 luglio. Per maggiori informazioni potete visitare il blog dedicato all’evento di Amsterdam qui.

TwitchCon è un convention dedicata alla piattaformalive streaming Twitch. L’evento è organizzato da Twitch Interactive e si concentra sulla cultura generale dello streaming di videogiochi e dei videogiochi. L’evento è anche un’opportunità per streamer e creatori di contenuti di migliorare la qualità dello streaming e far crescere il proprio marchio. TwitchCon è aperto a professionisti del settore, streamer e fan. La convention consente ai membri della comunità di incontrare streamer, scoprire nuovi prodotti e provare nuovi giochi. La prima volta è stata organizzata nel 2015, a San Francisco. Nel 2019 si è tenuta a Berlino la prima convention europea. La convention più recente si è tenuta nel 2019, a San Diego. TwitchCon è ospitato due volte l’anno, una in Nord America per tre giorni e una in Europa per due giorni. Nel 2020 è stata annullata a causa della Pandemia.

Durante l’evento di quest’anno ad Amsterdam saranno presenti streamer del calibro di Nihachu, Elesky, itsSunpi, JeelTV, TommyInnit, iPandarina, FollowGrubby, Qucee, Vlesk, ReadySetBen e mooolte altre persone saranno con noi per l’intero fine settimana. Oltre alle vecchie amicizie e ai volti nuovi. Torneranno anche i grandi classici del TwitchCon come il leggendario concorso di cosplay, i tornei Rivals, i Meet & Greet, le conferenze, ci sarà il debutto della Artist Alley europea e, ovviamente, un’esibizione musicale. Quest’anno sarà lanciato il primo Drag Showcase, insieme ad alcune attività segrete ed eventi a sorpresa che potrete scoprire direttamente sul posto. Inoltre potete trovare la lista di alberghi consigliati qui. Per eventuali dubbi potete consultare la pagina delle Domande Frequenti oppure contattarci via email.

