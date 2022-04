The Legend of Heroes Trails of Cold Steel: in arrivo la Complete Box su PS4

Falcom ha annunciato The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel I~IV e Trails into Reverie Complete Box per PlayStation 4. Verrà lanciato il 28 luglio in Giappone. Sempre in quel periodo sarà lanciato Kuro no Kiseki per PS5 e PC. Di seguito una panoramica dei titoli presenti nella Complete Box:

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Alla Thors Military Academy, i migliori di Erebonia imparano tutto, dall’arte della guerra alle arti liberali. Il primo anno Rean Schwarzer scopre di essere stato selezionato per unirsi alla controversa Classe VII e che dovranno affrontare qualcosa di più della semplice guerra di classe: dovranno salvaguardare il loro paese dal caos.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II

La guerra civile è scoppiata in tutta Erebonia. Dopo la sua scampata fuga da Trista, Rean riprenderà la spada in un viaggio con il suo Cavaliere Divino, Valimar, alla ricerca dei suoi amici di Classe VII e di un modo per porre fine al conflitto prima che il suo prezzo diventi troppo caro.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Rean Schwarzer scopre un oscuro complotto che minaccia la sua patria. Per affrontare i loro nemici, deve preparare una nuova generazione di eroi come istruttore in una nuova filiale e guidarli verso la vittoria.

Trails of Cold Steel IV

L’Impero Ereboniano è sull’orlo di una guerra totale! Ambientato poco dopo la fine di Trails of Cold Steel III , gli eroi di Classe VII si ritrovano con tutta la forza dell’Impero sulla via del dominio. Inoltre, l’eroe della Guerra Civile Ereboniana e istruttore di Classe VII, Rean Schwarzer, è scomparso.

Trails into Reverie

Seguite le orme dell’eroe di guerra Rean Schwarzer, del liberatore Lloyd Bannings e dell’enigma mascherato C e passate liberamente da una strada all’altra con il sistema Crossroads.