Digimon Survive: pubblicato il character trailer

A pochi giorni di distanza dall’annuncio di Digimon Survive, Bandai Namco ha pubblicato un character trailer per il gioco. Questo video mostra molti dei personaggi principali e il loro partner Digimon, oltre a elencare i doppiatori e le doppiatrici.

Sviluppato da Witchcraft, Digimon Survive è descritto come un gioco di ruolo tattico di sopravvivenza. Presenta molti degli stessi principi di altri titoli Digimon come battaglie e Digi evoluzioni. Digimon Survive è stato annunciato per la prima volta il 21 luglio 2018 in Giappone per PS4 e Nintendo Switch, con una stima di lancio nel 2019. Il titolo ha subito vari posticipi e solo recentemente Bandai Namco ha annunciato le date di lancio sia per il Giappone che per tutto il mondo. Di seguito una panoramica del titolo:

Un’avventura inaspettata vi aspetta. Celebrando il 20° anniversario del franchise, Digimon Survive è un gioco di ruolo tattico incentrato sulla narrazione e sulle battaglie a turni. Takuma Momozuka parte per una gita scolastica in campeggio solo per ritrovarsi trasportato in un mondo misterioso pieno di mostri e pericoli. Unitevi a Takuma e Agumon mentre crate la tua storia e combattete per tornare a casa in Digimon Survive.



Caratteristiche

Storia coinvolgente: vivete una narrazione in stile anime piena di drammi emozionanti, filmati animati e un cast unico di personaggi disegnato da Uichi Ukumo.

Il potere è vostro: le vostre scelte influenzano notevolmente il gameplay attraverso finali multipli. Dalla creazione di alleati strategici alle Digievoluzioni di Digimon, ogni decisione conta.

Colonna sonora originale : godetevi un’incredibile colonna sonora con oltre 15 brani prodotti dal compositore di fama mondiale Tomoki Miyoshi.

: godetevi un’incredibile colonna sonora con oltre 15 brani prodotti dal compositore di fama mondiale Tomoki Miyoshi. Gameplay emozionante e strategico: sconfiggete i vostri avversari nel classico combattimento tattico a turni.

Digimon Survive sarà lanciato in Giappone il 28 luglio 2022 e in tutto il mondo il 29 luglio 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.