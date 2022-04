Nintendo Switch Sports sta per arrivare, i dettagli

Nel 2006 arrivava sul mercato una console che è riuscita a rivoluzionare il settore dei videogiochi, aprendolo a un pubblico vastissimo e riuscendo ad arrivare oltre la stretta cerchia di appassionati. D’altronde, Wii è stato il prodotto che ha spostato la console dalla cameretta al salotto di casa, facendo giocare tutta la famiglia: innovativo, dunque, sotto diversi punti di vista, ma soprattutto sotto quello dell’approccio al medium videoludico. A caratterizzare l’uscita di questa console è stato Wii Sports, videogioco diventato successivamente una vera e propria icona e che ha introdotto il mondo intero a un nuovo modo di giocare, riproducendo i movimenti delle braccia nel mondo reale all’interno del videogame grazie ai controlli di movimento. L’arrivo nel 2009 del secondo capitolo Wii Sports Resort, terzo videogioco più venduto di sempre per Wii, ha consacrato ufficialmente la serie Wii Sports, che è riuscita a vendere un totale di oltre 110 milioni di copie, affermando così il suo successo planetario. Il 29 aprile, la collezione di giochi sportivi targata Nintendo torna sulla famiglia di console Nintendo Switch con il nuovo Nintendo Switch Sports, titolo perfetto per divertirsi in compagnia con giochi divertenti, intuitivi e adatti proprio a tutti, a prescindere dall’età o dal livello di abilità con i videogame. Ad attendere i giocatori ci saranno sei sport, tra cui tre novità assolute – Pallavolo, Badminton e Calcio – e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbara e Tennis.

Nintendo Switch Sports porta il divertimento e la sfida degli sport reali sull’ultima console di casa Nintendo, rievocando i vecchi fasti di Wii Sports e aggiungendo al contempo interessanti novità. Come negli altri titoli della serie, si possono utilizzare i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli delle braccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, sarà infatti possibile collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio. Quest’ultimo è una disciplina totalmente inedita per la serie, in cui i giocatori dovranno sfidarsi per mandare in porta un pallone gigante in partite uno contro uno o quattro contro quattro. Attraverso un aggiornamento gratuito in arrivo nell’estate 2022, la possibilità di utilizzare la fascia e quindi di calciare con la gamba verrà estesa a tutte le modalità di questo sport.

I nuovi sport comprendono anche la Pallavolo (1 – 4 giocatori), in cui è possibile servire, alzare e ricevere sollevando le braccia con un controller Joy-Con: tempismo e lavoro di squadra sono fondamentali per murare gli attacchi avversari e passare al contrattacco. Altra grande novità è il Badminton (1 – 2 giocatori), in cui è necessario impugnare il Joy-Con come se fosse una racchetta e indirizzare in modo accurato i colpi grazie alla precisione dei controlli di movimento.

Non mancano i grandi classici, direttamente dagli altri capitoli della serie, ma arricchiti e migliorati, come il Tennis (1 – 4 giocatori), in cui è possibile giocare in doppio ed effettuare colpi come topspin e slice sfruttando di volta in volta il timing migliore per dare la giusta angolatura. Ritornano anche l’amatissimo Bowling, con partite fino a 16 giocatori e un’esclusiva modalità con piste a ostacoli, e il Chanbara, in cui bisogna spingere l’avversario fuori dalla piattaforma a colpi di spada scegliendo tra tre possibili armi, tra cui anche le spade doppie utilizzabili con due Joy-Con. Ma non è finita qui, perché con un aggiornamento gratuito in arrivo nell’autunno 2022 verrà aggiunto un settimo sport: il golf!

Tutte le discipline sono giocabili con amici e parenti in locale oppure online, con un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, mentre chi cerca una sfida ancora più agguerrita può contare sulla Lega Pro. Quest’ultima permette di affrontare giocatori da tutto il mondo per scalare le classifiche e raggiungere così il rango di professionista, anche in compagnia di un altro giocatore in locale. La strada verso la vetta è ricca di achievement dedicati e ricompense estetiche per personalizzare i propri avatar in-game, che saranno aggiornate su base settimanale per ben un anno. Nintendo Switch Sports sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 29 aprile.