Halo Infinite: ecco il nuovo trailer della Stagione 2

La Stagione 2 per Halo Infinite è in arrivo e presenta nuove mappe, nuove modalità e un nuovo Battle Pass per guadagnare cosmetici. Ci saranno anche alcuni nuovi contenuti della storia, come rivelato in un recente trailer. Vede due dei Lupi, lo spartano Sigrid Eklund e lo spartano Hieu Dinh, di ritorno da una caccia su una nave Covenant, anche se quest’ultimo è peggio di prima.

Cosa sia successo esattamente rimane da vedere, ma il chip neurale di Dinh sembra contenere alcune informazioni importanti. Forse un nuovo conflitto o minaccia è all’orizzonte. La roadmap nota un evento narrativo chiamato “Interference Alpha Pack” dal 3 al 16 maggio e dal 19 luglio al 1° agosto, quindi forse ne sapremo di più per allora.

In PvP, i giocatori uccideranno i loro compagni Spartan in nuove mappe come Breaker (Big Team Battle) e Catalyst (Arena). Le nuove modalità includono Land Grab e Last Spartan Standing, quest’ultima è un’intrigante versione di Tutti Contro Tutti. Modalità classiche come King of the Hill stanno tornando insieme a Attrition introdotta nell’evento a tempo limitato Tactical Ops.