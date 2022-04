Annunciato l’Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: svelate data e ora

Data la cancellazione dell‘E3 2022, molte aziende e publisher come Xbox si focalizzeranno ad ospitare dei propri eventi digitali, in modo tale da presentare le principali novità in arrivo sul mercato dei videogiochi. Ebbene, secondo quanto svelato da Microsoft, anche la compagnia ha annunciato uno showcase digitale in collaborazione con Bethesda, uno degli studi acquisiti proprio dal colosso Redmond.

Denominato Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, i giocatori saranno in grado di guardare loro stessi l’evento digitale alle ore 22:00 della giornata del 12 giugno sulle principali piattaforme di streaming, come YouTube, Twitch, Facebook e persino TikTok. L’evento digitale vedrà molte World Premiere e non solo legati ai principali Xbox Game Studios, ma non mancheranno sicuramente ulteriori novità legate all’offerta dell’Xbox Game Pass.

Purtroppo, al momento, non abbiamo ulteriori dettagli sull’Xbox & Bethesda Showcase, dove, sicuramente farà la sua apparizione Starfield di Bethesda Softworks e dei suoi principali progetti in lavorazione. Insomma, anche quest’anno, Microsoft terrà un evento digitale rispetto a Sony Interactive Entertainment, dove i recenti rumor suggeriscono che l’azienda competitor cambierà totalmente strategia comunicativa nei confronti dei consumatori.

