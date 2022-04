Magic The Gathering: prodotta una beat esclusiva

Wizards of the Coast annuncia la collaborazione con MILES x 5019 per la realizzazione di un esclusivo beat celebrativo dell’imminente uscita della nuova espansione Strade di Nuova Capenna, ultimo set del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, Magic: The Gathering (MTG), disponibile su MTG Arena dal 28 aprile e in formato cartaceo dal 29 aprile.

MILES x 5019, pseudonimo di Niccolò Pucciarmati, è un giovane talento della nuova scena street italiana che collabora con Machete Gaming, community composta da artisti, streamer e player che condividono la passione per la musica e i videogiochi.

L’artista romano ha rilasciato recentemente il singolo FLASHBACK!, che segna l’inizio di un suo nuovo personale percorso artistico, dopo anni di fortunate collaborazioni con artisti del calibro di Tha Supreme, Slait, Low Kidd, Lazza, Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Nitro, Sir Prodige e molti altri.

Magic: The Gathering, coi suoi avvincenti personaggi, i mondi fantastici e il gameplay strategico e profondo, diverte 40 milioni di fan da oltre 25 anni ed è un fenomeno mondiale pubblicato in 11 lingue, in oltre 70 paesi. In questa occasione, il gioco prende una nuova veste e si ispira ad un fantasy urbano mai visto prima: i giocatori si ritroveranno a Nuova Capenna, una metropoli noir, in stile Art Déco, governata da cinque famiglie criminali in lizza per il controllo della città.

La collaborazione nasce dall’esigenza di comunicare le atmosfere di questo inedito piano narrativo attraverso il linguaggio più amato dai giovani – ossia la musica. Proprio come in Nuova Capenna, dietro la facciata più glamour del successo, anche la scena musicale rap/trap/hip-hop rimane strettamente legata alla street life. Grazie al contributo di Machete Gaming, Wizards of the Coast ha potuto affidarsi ad un talento con una spiccata creatività per diverse attività che si estendono, tra l’altro, anche a due dirette sul canale Twitch di Machete TV in collaborazione con i creator Simone “Akira” Trimarchi, Moonryde, Dario Moccia, Il Masella e l’illustratore Francesco “Fr3nk” Liori per avvicinare il pubblico al gioco attraverso un’introduzione alle dinamiche di Magic, a preview delle carte della nuova espansione e ad un esclusivo early access per MTG Arena.