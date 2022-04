Rogue Lords: in arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Disponibile su PC dal 30 settembre 2021, Rogue Lords ha già conquistato molti giocatori nonché la giuria del NYX Game Awards, l’evento americano che premia la creatività nei videogiochi, che gli ha assegnato ben due premi. Il gioco a turni rogue-like sviluppato da Cyanide Studio e Leikir Studio ha infatti vinto il primo posto in due categorie su più di 500 voci: “PC Game – Best Art Direction” e “Best Character Design”.

Il titolo è ora sbarcato su console, permettendo di vivere e conoscere il mondo dei processi alle streghe di Salem nel New England del 18° secolo nei panni del diavolo. Di ritorno nel mondo degli uomini, che cerca vendetta contro i Cacciatori di Demoni dopo la sua pesante sconfitta avvenuta dieci anni prima.

Con una squadra di 3 Discepoli scelti tra 9 famosi geni del male, dovrai utilizzare in modo astuto ciascuna delle specifiche abilità di ognuno e combinare i loro poteri per creare devastanti attacchi e sconfiggere i membri del Sanctua Lumen, una nuova setta che sta dando la caccia ai tuoi seguaci.

Il titolo offre una meccanica unica che combina combattimento a turni, eventi interattivi e il potere del Diavolo, permettendoti di giocare secondo le tue regole: modificare gli indicatori di vita dei tuoi Discepoli e dei tuoi avversari, scambiare bonus e malus per guadagnare vantaggi tattici in battaglia, aprire portali sulla mappa per raggiungere un luogo inaccessibile o forzare l’ago della bilancia affinché penda a tuo favore durante gli eventi interattivi. Padroneggiare questa meccanica sarà essenziale per trionfare sul Bene.

Rogue Lords è ora disponibile su Steam, Epic Games Store, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.