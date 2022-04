PlayStation Plus e PlayStation Now: Sony blocca la sovrapposizione di più abbonamenti in attesa del nuovo Plus

Alcuni utenti PS4 e PS5 non sono stati in grado di riscattare i loro codici prepagati PlayStation Plus e PlayStation Now negli ultimi giorni. Mentre Sony non ha fornito ufficialmente alcuna comunicazione sulla questione, sembra però essere direttamente collegato al lancio del nuovo PlayStation Plus.

Molti utenti che hanno contattato i servizi di assistenza clienti di Sony sono stati informati che la società ha bloccato la sovrapposizione/impilamento (stacking) dell’iscrizione. In molti avevano accumulato anni di abbonamenti a PS Now per risparmiare soldi, dato che Sony ha confermato che gli utenti di PS Now passeranno automaticamente al livello Premium di PS Plus al lancio. Coloro che riscatteranno un codice PS Plus una volta scaduto il loro abbonamento attivo saranno in grado di farlo senza alcun problema.

Ad un utente di ResetEra è stato detto:

“A causa dei prossimi cambiamenti nell’abbonamento PS Plus, attualmente l’impilamento del PS Plus non è disponibile in quanto abbiamo rimosso la possibilità di farlo”

Un lettore di Push Square ha anche ricevuto una mail da un dirigente del supporto Sony, che conferma che l’impilamento dell’abbonamento di entrambi i servizi è stato disabilitato a partire da ora.

“Ho controllato il voucher e il tuo account e posso concludere che al momento c’è una funzione temporaneamente disattivata per gli abbonamenti PS Plus/PS Now, che non consente l’impilamento di entrambi gli abbonamenti su quelli già attivi. Questo è solo temporaneo, e non appena avremo maggiori informazioni in merito, lo faremo sapere ai nostri giocatori”.

Il nuovo PlayStation Plus arriverà a fine maggio nei mercati asiatici, per poi arrivare a giugno in Giappone, America ed Europa (da noi il 22 giugno), ed è probabile che i dettagli arriveranno nei prossimi giorni e settimane.