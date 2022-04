Crossfire Legion: aperte le iscrizioni al torneo ESL

Crossfire Legion – il titolo RTS che offre azione tattica in furiose battaglie sullo sfondo di una versione distorta del prossimo futuro, è in accesso anticipato dal 24 maggio – in arrivo anche su ESL Play. I giocatori si daranno battaglia in una delle tre regioni globali – Asia, Europa o Nord America – con le qualificazioni che si terranno dal 5 giugno e le finali che si terranno il 28 giugno con premi in denaro per i vincitori. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Twitch di Prime Matter: https://www.twitch.tv/ primemattergg

I giocatori che vogliono lanciarsi nella sfida possono registrarsi da oggi sul sito web di ESL Play (https://play.eslgaming.com/ crossfire) fino al 5 giugno. L’annuncio di oggi arriva insieme ad un video che mostra la visione e il pensiero alla base del titolo, combinando i fondamenti di un classico RTS con gli elementi competitivi dei giochi moderni.

Crossfire Legion vi permette di prendere il controllo di un impavido comandante e del suo esercito tra una delle tre fazioni – Black List, Global Risk e New Horizon – mentre combattono per la supremazia su un’ampia varietà di terreni e ambienti in campagne singole e multiplayer. I giocatori costruiscono il proprio esercito personalizzato che, si spera, consentirà di sconfiggere i propri nemici. Preparati a pensare in modo creativo e ad adattare la tua strategia man mano che il gioco procede; sta a te dimostrare la tua abilità strategica sul campo di battaglia.