Pokémon GO: nuovi dettagli sull’espansione del Gioco di Carte Collezionabili

The Pokémon Company International ha rivelato altri dettagli sull’attesissima espansione Pokémon GO del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, il cui lancio è previsto in tutto il mondo il 1° luglio 2022.

In questa collaborazione speciale ispirata all’app Pokémon GO, i fan potranno giocare con carte dalle illustrazioni fotorealistiche e scenari unici che prendono spunto dall’acclamato gioco per dispostivi mobili. Alcune carte ritraggono i Pokémon come se avessero fatto capolino nel mondo reale: Pikachu passeggia assieme al suo Allenatore, Snorlax dorme dappertutto; mentre altre carte raffigurano i Pokémon in scene tipiche del gioco, come Blissey che difende eroicamente una Palestra e Aipom che schiva una Poké Ball.



Inoltre, oggetti e personaggi dal mondo di Pokémon GO compariranno sotto forma di carte Allenatore: i Pokéstop, ad esempio, come carte Stadio e i moduli esca come carte Strumento; mentre Spark della Squadra Istinto, Blanche della Squadra Saggezza e Candela della Squadra Coraggio appariranno in veste di carte Aiuto.



L’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon sarà disponibile in una vasta gamma di prodotti, presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, a partire dal 1 luglio 2022, mentre altri verranno pubblicati successivamente. Prodotti selezionati conterranno carte promozionali esclusive, tra cui potenti nuovi Pokémon-V e Pokémon-V ASTRO che si riveleranno cruciali nelle lotte del GCC Pokémon



Set Allenatore Fuoriclasse Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Mewtwo-V)

Collezione premium Pokémon GO – Eevee Lucente del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Eevee Lucente)

Collezioni speciali Pokémon GO del GCC Pokémon (ogni collezione include una di tre carte promozionali olografiche con illustrazione a figura intera di Spark, Blanche o Candela)

Collezione Pokémon GO – Exeggutor di Alola-V del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola-V)

Scatola da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica di Pikachu con l’attacco Consegna Dono)

Scatola da collezione Pokémon GO – Poké Ball del GCC Pokémon

Miniscatole da collezione Pokémon GO del GCC Pokémon con protagonisti Magikarp, Eevee, Blissey, Pikachu e Snorlax

Mazzi Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon (include una carta promozionale olografica: Mewtwo-V o Melmetal-V)

Mazzo Lotte V Pokémon GO del GCC Pokémon Mewtwo contro Melmetal (include due carte promozionali olografiche: una di Mewtwo-V e una di Melmetal-V).