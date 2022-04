Apex Legends: la nuova storia di frontiera parla di Newcastle

Qualche giorno fa Respawn Entertainment ed Electronic Arts avevano introdotto la prossima leggenda in arrivo su Apex Legends, ovvero Newcastle. In quel video, avevano poi fatto sapere che oggi 28 aprile sarebbe arrivato il filmato della serie storie di frontiera, dal titolo HERO, che approfondiva la sua storia, e che potete vedere in fondo alla notizia, tra parti a fumetti e altre in computer grafica.

Newcastle arriverà con la prossima stagione, e queste sono le caratteristiche, come scritto sul sito ufficiale:

NUOVA LEGGENDA: NEWCASTLE

L’eroe di Harris Valley, Newcastle dovrà proteggere i suoi compagni e i suoi segreti per sopravvivere agli Apex Games.

L’eroe di Harris Valley, Newcastle dovrà proteggere i suoi compagni e i suoi segreti per sopravvivere agli Apex Games. LA BESTIA ABBATTUTA

Quali tesori giacciono sulle rive della Tempesta Pont? State all’erta e restate uniti, anche le bestie morte sono pericolose.

Quali tesori giacciono sulle rive della Tempesta Pont? State all’erta e restate uniti, anche le bestie morte sono pericolose. RANGO RICARICATO

Sali e scendi nei ranghi insieme in un sistema Ranked rielaborato che premia il lavoro di squadra e l’abilità.

Sali e scendi nei ranghi insieme in un sistema Ranked rielaborato che premia il lavoro di squadra e l’abilità. Combatti attraverso sfide giornaliere e settimanali per guadagnare ricompense come skin leggendarie, skin per armi reattive e molto altro!

Qui sotto potete vedere il filmato Hero che mostra la storia della prossima leggenda in arrivo su Apex Legends di Newcaslte. Non sono ancora state mostrate le sue abilità, ma molto probabilmente verranno svelate a breve.