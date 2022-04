Endless Dungeon: scopriamo uno dei personaggi

Il prossimo titolo in sviluppo di Amplitude Studios, ovvero Endless Dungeon, continua ad aggiornarsi man mano che il tempo passa, e oggi la casa sviluppatrice per SEGA ha deciso di svelare nuove informazioni riguardanti uno dei personaggi che verranno resi disponibili sin da subito all’interno del gioco al release ufficiale, ovvero Bunker.

La storia di Bunker inizia molto tempo fa, quando fu concepita e costruita come parte di un’unità di polizia autonoma con il compito di rintracciare criminali e forme di vita illegali. Sebbene inesorabilmente civile ed educata, Bunker non sopporta i trasgressori, la corruzione o la maleducazione. Dotata di un insieme irreprensibile di routine morali, per Bunker la famosa prima legge della robotica è stata riscritta così: “Nel corso del tuo lavoro non puoi danneggiare la proprietà dell’organizzazione o, attraverso l’inazione, permettere che la proprietà dell’organizzazione venga danneggiata”. Nessuno, però, nella Stazione sembra avere idea di chi possiede cosa, quindi Bunker si sente libera di entrare subito in azione.

ABILITÀ

Come gli altri eroi, Bunker ha 3 abilità. E, come può suggerire il suo nome, sono perfette per il ruolo di tank.

Triggering (Abilità passiva) – Aumenta i danni inflitti in attacco in base ai danni subiti in un breve intervallo di tempo.

(Abilità passiva) – Aumenta i danni inflitti in attacco in base ai danni subiti in un breve intervallo di tempo. Back off (Abilità speciale) – Utilizza il suo scudo per generare un’onda d’urto che respinge, stordisce e danneggia i mostri.

(Abilità speciale) – Utilizza il suo scudo per generare un’onda d’urto che respinge, stordisce e danneggia i mostri. Hunker (Abilità definitiva) – Crea una cupola di energia che attira i mostri proteggendola dagli attacchi per alcuni secondi.

Insomma, il lavoro di questa sceriffa è fin troppo evidente, e con un bravo giocatore potrete avere una squadra ben protetta mentre avanzerete nei vari livelli di Endless Dungeon. Ancora non sappiamo quando uscirà il titolo, ma potremmo aspettarci un release ufficiale entro quest’anno, considerando che è da un po’ di tempo che i ragazzi di Amplitude Studios non si fanno sentire in merito al titolo.