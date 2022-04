Amazon Prime Gaming: svelati i giochi di maggio

Amazon ha rivelato la gamma del prossimo mese di giochi gratuiti e bottino per i membri di Amazon Prime Gaming. La formazione di maggio 2022 include sei giochi gratuiti, tra cui Dead Space 2, The Curse of Monkey Island e Cat Quest. I membri Prime potranno anche richiedere nuovi contenuti di gioco per giochi online popolari come Destiny 2, Lost Ark e Grand Theft Auto Online.

Sebbene Dead Space 2 abbia più di un decennio a questo punto, vale davvero la pena Ambientato tre anni dopo gli eventi del gioco originale, Dead Space 2 è ambientato su una stazione spaziale vicino a Saturno che sembra brulicare di terrificanti Necromorfi. Dead Space 2 ha un’atmosfera inquietante, combattimenti stellari, un fantastico sistema di aggiornamento e gadget e una storia avvincente. The Curse of Monkey Island è il terzo capitolo dell’iconica serie di avventure punta e clicca. Con un nuovissimo gioco Monkey Island in fase di sviluppo, ora è un ottimo momento per tornare indietro e giocare ad alcuni dei titoli più vecchi. Vi consigliamo anche di provare Cat Quest. Questo gioco di ruolo d’azione arioso e spensierato ha uno stile artistico adorabile e un mondo affascinante. Se dovesse piacervi, vale la pena giocare anche a Cat Quest II. Out of Line è un gioco a scorrimento laterale disegnato a mano con rompicapo e meccaniche platform. Ha una grafica meravigliosa e attualmente detiene una media di recensioni degli utenti “molto positiva” su Steam. Mall Mole + ‘Xpress Deliveries è un platform 3D con protagonista un corriere talpa dei cartoni animati che ha anche una media “molto positiva” su Steam. Nel frattempo, Shattered – Tale of the Forgotten King è un action-RPG 3D ambientato in un misterioso e pericoloso mondo aperto. Per quanto riguarda il bottino gratuito, Prime Gaming ha confermato il rilascio di nuovi contenuti di gioco per Destiny 2, FIFA 22, Grand Theft Auto Online, Brawlhalla, Lost Ark e Lords Mobile. Questo è tutto da parte di Amazon Prime Gaming, quindi rimanete in attesa per il release di questi entusiasmanti titoli il primo maggio.