Vesper Zero Light Edition: annunciata per PC e Switch, pre-order disponibili su Nintendo e-shop

Il team italiano Cordens Interactive ha annunciato una nuova edizione del loro gioco di debutto: Vesper: Zero Light Edition è infatti disponibile ora per i pre-order su Nintendo eShop, e sarà rilasciato il 12 Maggio 2022 su Nintendo Switch, Steam, GOG.com e Itch.io. Qui sotto alcuni screenshoot.

Queste le caratteristiche della nuova edizione:



Un’edizione ricca di contenuti aggiuntivi, tra i quali: un esclusivo artbook sbloccabile in-game, nuove schermate di gioco, scorci mai visti prima, un’esperienza più bilanciata rispetto alla prima edizione e performance più stabili su tutti i dispositivi.



Ora anche su Nintendo Switch in esclusiva console, Vesper: Zero Light Edition sarà giocabile ovunque ti trovi nella sua versione definitiva e in tutta la sua esplosiva bellezza, sfruttando al massimo lo schermo OLED della tua nuova Nintendo Switch grazie alla sua incredibile palette cromatica studiata ad-hoc.



Questa edizione è disponibile poi su Nintendo eShop con uno sconto di lancio del 20% rispetto al prezzo originale: 7.99€ per un periodo di tempo limitato che terminerà con l’uscita definitiva del titolo il 12 Maggio 2022.



Inoltre, Vesper: Zero Light Edition sarà disponibile gratuitamente dal 12 Maggio 2022 su PC (Steam, GOG.com) per coloro che hanno già comprato la prima versione del titolo, o – per chi ancora non l’abbia acquistato – con un inedito prezzo budget di 9.99€.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio. Qui invece la nostra recensione della versione originale. Ancora più sotto invece alcuni screenshot della nuova edizione.