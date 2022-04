The Centennial Case A Shijima Story: trailer su storia e gameplay

Square Enix ha pubblicato un trailer che mostra storia e gameplay di The Centennial Case A Shijima Story, thriller interattivo in Full Motion Video in arrivo il 12 maggio su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del titolo attraverso la pagina Steam:

The Centennial Case: A Shijima Story è una nuova avventura piena di mistero.

Con Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) come direttore e Yasuhito Tachibana, il produttore di “The Naked Director” di Netflix, come direttore della fotografia e sceneggiatore, il gioco ha un gameplay coinvolgente che unisce delle affascinanti immagini reali a degli enigmi da risolvere.

Dovrai indagare su una serie di omicidi avvenuti nel corso di un secolo. I quattro crimini sono avvenuti in tre epoche diverse: il 1922, il 1972 e il 2022.

Ogni episodio ha tre fasi, il caso, la deduzione e la risoluzione, che ti invitano a immergerti completamente in questo mondo pieno di misteri.

Esplora le varie epoche, raccogli gli indizi e risolvi un mistero di 100 anni.

Storia

Una serie di morti inspiegabili ha scosso la famiglia Shijima nel corso del secolo scorso.Dopo una visita ai Shijima, l’autrice di romanzi polizieschi Haruka Kagami si ritrova a dover affrontare quattro casi di omicidio che sono avvenuti in epoche diverse.

La camelia rossa e il frutto dell’eterna giovinezza sono un presagio di morte.

E la verità aspetta solo di essere scoperta…

Gameplay

Haruka Kagami, la protagonista, è una scrittrice di gialli emergente. Metti alla prova il tuo ingegno per risolvere gli omicidi.

Ogni episodio ha tre fasi.

Caso: osserva come si svolge l’omicidio, dall’inizio alla fine. Troverai gli indizi per risolvere i misteri che ruotano attorno all’omicidio all’interno del video stesso.

Deduzione: incastra gli indizi e i misteri trovati durante la fase del caso e formula un’ipotesi nello spazio deduttivo mentale. Puoi formulare varie ipotesi, ma non tutte saranno corrette. È possibile trovare alcune cose che ti potrebbero portare sulla strada sbagliata.

Risoluzione: identifica l’assassino basandoti sulle ipotesi elaborate nella fase di deduzione. Scegli l’ipotesi corretta per accusare l’assassino. Capiterà che i colpevoli più difficili respingano le tue affermazioni, quindi dovrai contrattaccare con nuovi ragionamenti!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.