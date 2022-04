Balan Wonderworld: Yuji Naka non era più director da circa sei mesi prima dell’uscita

Yuji Naka era stato rimosso come director di Balan Wonderworld circa mezz’anno prima dell’uscita del gioco e ha intentato una causa contro il publisher Square Enix. Lo ha rivelato lo stesso Naka in una serie di tweet.

Il creatore di Sonic the Hedgehog, che è anche presidente e CEO della sua società Prope, aveva lasciato Square Enix alla fine di aprile 2021 per motivi che non aveva potuto condividere in quel momento.

Ora, Naka ha rivelato che è stato rimosso con forza dal progetto, e sostiene che Square Enix ha rilasciato il gioco in uno stato incompiuto quando è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC via Steam il 26 marzo 2021. Ed in effetti, Balan Wonderland è risultato un titolo tutt’alto che apprezzato sia da critica che da giocatori (qui la nostra recensione).

Naka ha fatto capire di essere stato tolto dal ruolo a causa di una scelta su una musica ri-arrangiata da uno YouTuber usata per promozione, e perché era stato accusato di aver incrinato i rapporti con gli sviluppatori di Azrest, per alcuni commenti fatti per migliorare il gioco. Si dice molto dispiaciuto per il fatto che i giocatori abbiano comprato un titolo incompiuto, e di non aver potuto dire altro in merito prima, sottolineando di come i giudizi negativi della critica sono stati dati anche per tutti questi problemi, rimarcando la sua delusione per un gioco a cui aveva lavorato dalle fasi iniziali.

Questa la lunga lista di tweet (tradotta da Cheesemeister3k)

“Sono stato rimosso come direttore di Balan Wonderworld circa sei mesi prima del rilascio, quindi ho intentato una causa contro Square Enix. Ora che il procedimento è finito e non sono più legato alle regole della compagnia, vorrei parlare.

“Penso che sia sbagliato da parte di Square Enix non dare valore ai giochi e ai fan dei giochi. Secondo i documenti del tribunale, sono stato rimosso come direttore di Balan Wonderworld per due motivi. È stato fatto dal produttore, dal capo del marketing, dal capo del suono, dall’amministratore delegato e dalle risorse umane.

“In primo luogo, quando la musica del gioco al pianoforte arrangiata da uno YouTuber è stata rilasciata in una promozione al posto della traccia originale del gioco, trasformando il compositore in un ghostwriter, ho insistito che la traccia originale fosse rilasciata e questo ha causato problemi.

“In secondo luogo, secondo i documenti del tribunale, Ohshima ha detto al produttore Fujimoto che il rapporto con Arzest era rovinato a causa dei commenti che ho fatto volendo migliorare il gioco di fronte ad Arzest, presentando il gioco senza correggere i bug.

“Inoltre, in una e-mail a Fujimoto, Ohshima ha scritto: ‘Ho appena detto allo staff del ritardo della demo. Quando ho detto loro, ‘Questo è stato prod. Fujimoto. Facciamo del nostro meglio per lui”, lo staff ha applaudito ed esultato. Questo è stato inaspettato, e mi ha commosso… Lo staff è stato giù ultimamente, ma il loro spirito si è rianimato. Grazie mille. Tutti noi dello staff lavoreremo duramente”. Quindi il programma non dipendeva da me, ma dal produttore, eppure il fatto che i tempi fossero stretti era opera del produttore. C’era qualcosa che non andava.

“Stavamo pubblicando un gioco originale, ma far uscire solo una traccia arrangiata era decisamente sbagliato. Credo che la musica di gioco che tutti possono canticchiare siano le tracce originali.

“Credo che si debba fare ogni sforzo per rendere i giochi il meglio possibile fino alla fine, in modo che i fan si godano quello che comprano. Non era giusto, senza discussione, rimuovere e dissociare completamente dal progetto un direttore che lo diceva.

“Retweeting”, “liking”, ecc. sui social media e simili sono stati vietati, quindi non credo che Square Enix apprezzi i fan del gioco. Ci sono stati molti commenti e meravigliose illustrazioni su Balan Wonderworld, e mi dispiace molto di non aver potuto reagire ad essi.

“Io stesso sono veramente dispiaciuto per i clienti che hanno comprato Balan Wonderworld in uno stato incompiuto. Da questo momento in poi, sarò in grado di reagire ai post che mi taggano o che sono diretti solo a me sui social media e simili.

“Credo che quando si fanno i giochi, chiedere correzioni per fare qualcosa di buono dovrebbe essere un dato di fatto, e se questo non è possibile, se ne dovrebbe parlare, ma sembra che non ci riescano. Non credo che diano valore ai giochi.

“Per Sonic the Hedgehog, due settimane prima della finalizzazione, le specifiche sono state cambiate in modo che se hai anche un solo anello, non morirai. Questa regola, ormai ben nota, è stata il risultato del miglioramento del gioco fino alla fine, e la gente di tutto il mondo l’ha apprezzato.

“Migliorare un gioco fino alla fine è ciò che significa essere un creatore di giochi, e se questo non è possibile, c’è qualcosa che non va. Ho chiesto al mio avvocato di negoziare la mia capacità di commentare fino alla fine della produzione, ma il loro rifiuto mi ha portato a fare causa.

“Penso che il risultato di Balan Wonderworld e l’accoglienza critica che ha ricevuto abbiano molto a che fare con quello che è successo. Sono davvero deluso dal fatto che un prodotto a cui ho lavorato fin dall’inizio sia finito in questo modo”.