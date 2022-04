GrimGrimoire OnceMore: ecco il secondo trailer

L’editore Nippon Ichi Software e lo sviluppatore Vanillaware hanno rilasciato il secondo trailer ufficiale di GrimGrimoire OnceMore, remake del videogioco di strategia in tempo reale GrimGrimoire.

Il trailer, soprannominato “Lezione”, insegna agli spettatori le basi del sistema di battaglia, che si concentra sull’evocazione di famigli tramite il potere dei grimori.

GrimGrimoire è un gioco di strategia fantasy in tempo reale in cui una giovane maga di nome Lillet lotta per scoprire la verità per evitare di rivivere gli stessi cinque giorni e un disastro imminente. Sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Nippon Ichi Software, è stato rilasciato per la prima volta nel 2007.

Resuscitato come GrimGrimoire OnceMore per PlayStation 4 e Nintendo Switch, questa versione rimasterizzata presenta grafica ad alta risoluzione e nuovi sistemi che rendono il gioco più divertente, tra cui “Great Magic” che può cambiare le sorti in battaglia e un albero delle abilità per rafforzare i tuoi famigli .