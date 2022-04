Touhou Shoujo Tale of Beautiful Memories: annunciato per Switch

Mediascape rilascerà il gioco di ruolo d’azione in quasi-3D Touhou Shoujo Tale of Beautiful Memories sviluppato da The N Main Shop e Touhou Project, per Nintendo Switch.

La versione Switch sarà giocabile presso lo stand Play, Doujin! al 19° Festival annuale del Santuario di Hakurei l’8 maggio.

Touhou Shoujo: Tale of Beautiful Memories è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam e DLsite il 22 agosto 2019.