Call of Duty Modern Warfare 2: svelato il logo ufficiale

È noto da tempo che il gioco Call of Duty di quest’anno, sviluppato da Infinity Ward, sarà un sequel di Modern Warfare del 2019, ma sebbene i dettagli sul gioco siano trapelati con una certa regolarità, Activision non ha detto ufficialmente molto a riguardo.

Su Twitter, Activision e Infinity Ward hanno recentemente condiviso il logo ufficiale dello sparatutto di quest’anno, che ora sappiamo si chiamerà ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare 2. Secondo le indiscrezioni, Call of Duty: Modern Warfare 2 vedrà il ritorno della Task Force 141. Il gioco sarebbe ambientato in Columbia, con la storia incentrata sul conflitto con i cartelli della droga. Sul fronte multiplayer, Modern Warfare 2 avrà anche una modalità PvPvE. Quest’anno vedrà anche il lancio di un sequel di Call of Duty: Warzone, anch’esso sviluppato da Infinity Ward. Entrambi i giochi sono stati costruiti su un nuovo motore. Modern Warfare 2 sembra seguire Battlefield 2042 e introdurre la propria modalità PvP in stile Fuga da Tarkov chiamata DMZ. Offre una mappa unica (che verrà utilizzata anche per Warzone) e sembra che Infinity Ward si stia concentrando molto sull’IA (insieme alla campagna).Di seguito una panoramica di Modern Warfare II tramite Steam:

Il sequel del titolo d’azione in prima persona più venduto di tutti i tempi, Modern Warfare 2 porta avanti l’avvincente azione al cardiopalma, in cui, stavolta, il giocatore è chiamato a fronteggiare una nuova minaccia che mira a portare il mondo sull’orlo del collasso.

Caratteristiche

Special Ops Co-Op : il gameplay vanta una nuova modalità, distinta dalla campagna single player, che supporta il gioco on-line cooperativo per 2 giocatori. La modalità. Le missioni includono parti salienti, scelte dai fan, della campagna single player di Call of Duty 4: Modern Warfare, nonché missioni esclusive completamente inedite.

: il gameplay vanta una nuova modalità, distinta dalla campagna single player, che supporta il gioco on-line cooperativo per 2 giocatori. La modalità. Le missioni includono parti salienti, scelte dai fan, della campagna single player di Call of Duty 4: Modern Warfare, nonché missioni esclusive completamente inedite. Nuovo multiplayer: Modern Warfare 2 stabilisce nuove frontiere del multiplayer on-line e modalità inedite.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.