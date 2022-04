Final Fantasy XVI è entrato nelle fasi finali dello sviluppo

Il produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida ha nuovamente affermato che il gioco è vicino alla fine dello sviluppo. Il gioco è uno dei più attesi dai giocatori e dai fan della serie, come riportano le continue classifiche di Famitsu. Come notato dall’utente di Twitter @aitaikimochi, un’intervista con Yoshida può essere trovata in una rivista gratuita distribuita nei negozi Uniqlo in Giappone. Lo scorso dicembre, fornendo un aggiornamento sul titolo lo scorso dicembre, Yoshida ha affermato che lo sviluppo era in ritardo di quasi sei mesi. Di seguito potete trovare la dichiarazione di Yoshida:

Lo sviluppo dell’ultimo titolo, Final Fantasy XVI, è nelle sue fasi finali. Il gioco mira a integrare la storia e l’esperienza di gioco in un gioco per giocatore singolo. A differenza dell’online, che ritrae più giocatori contemporaneamente, Final Fantasy XVI si concentra sull’individuo. Questo rende la storia più coinvolgente. È una storia molto densa. Da adulto, ho imparato a conoscere la società e mi sono detto “la realtà non è facile come un videogioco”. Spero che coloro che una volta hanno lasciato Final Fantasy ricordino quanto fosse eccitante la loro passione per i videogiochi all’epoca.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Final Fantasy XVI sarà disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Yoshida Naoki says that FF16 is already in the final stages of development, and he says the story is a very well fleshed out one.

His comment was released in the Final Fantasy 35th Anniversary Uniqlo magazine. Here’s the full translation! pic.twitter.com/X23AFqOXfJ

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 29, 2022