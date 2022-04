Dying Light 2: l’evento XP Doppi è arrivato con tante novità

Dopo l’introduzione del New Game+, Techland ha in serbo alcuni nuovi Booster Events a tempo limitato per Dying Light 2. Double XP è attualmente disponibile fino al 3 maggio e, come indica il nome, guadagni il doppio di Combat e Parkour XP. Dal 5 al 9 maggio, Trove of Crystals sarà disponibile e fornirà Crystal Core migliori in Dark Hollows.

Dal 12 al 16 maggio ci sarà Blue Moon, che fornisce una maggiore resistenza chimica e immunità alle infezioni notturne. Infine, dal 19 al 23 maggio, arriverà l’Hyper Mode che consentirà di catapultare i nemici in aria all’impatto. Che tu li colpisca con armi, calci a caduta o rampini, i nemici prendono il volo in modi esilaranti.

Secondo la tabella di marcia condivisa a gennaio , un’altra serie di sfide dovrebbe essere pubblicata a maggio, quindi c’è ancora molto da aspettarsi. La prima espansione della storia è attualmente prevista per il rilascio a giugno. Non è stato rivelato molto, ma il lead game designer Tymon Smektala ha confermato che sarebbe andato “di lato” rispetto alla storia del gioco base. Ulteriori informazioni disponibili sul sito del gioco.

Dying Light è disponibile per PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One.