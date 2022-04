Tiny Tina’s Wonderlands: ecco il nuovo aggiornamento

Dopo aver rilasciato il primo DLC Coiled Captors per Tiny Tina’s Wonderlands, 2K e Gearbox Software rendono disponibile l’aggiornamento 1.0.2.0b. La patch aggiunge un nuovo mini-evento a tempo limitato chiamato Treasure Ahoy, disponibile fino al 5 maggio. Vede i nemici in Sunfang Oasis e Crackmast Cove che assegnano più oro. Anche la corsa in primo piano per la Camera del caos è stata aggiornata, promettendo una terribile maledizione a coloro che entrano insieme a un ripristino della classifica.

Altre modifiche includono due obiettivi You, Esquire e So Much for That Guy ora correttamente completati in modalità cooperativa e le fiale di salute che non recuperano più salute quando si è in posizione Salva l’anima. Anche alcuni fucili d’assalto hanno subito delle modifiche: ogni Sawblade che l’asino spara ora infligge il cinque percento di danni in più, sebbene la durata sia stata ridotta da quattro secondi a un secondo.

Il ridimensionamento del danno del Generatore Crossbolt è stato aumentato del 71 percento mentre il ridimensionamento del danno da rimbalzo è aumentato del 32 percento. La velocità di cambio modalità della trasmissione manuale è stata aumentata del 20 percento mentre il suo fuoco minimo è stato aumentato al 30 percento. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Caratteristiche

Un mondo fantastico e imprevedibile : esplorate un mondo variopinto e ricco di maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro.

: esplorate un mondo variopinto e ricco di maestose città, foreste fungine, fortezze inquietanti e molto altro. Respingete le forze del male: lungo il percorso per sconfiggere il Signore dei draghi troverai poi uno stravagante barbardo armato di liuto, l’inimitabile Padre dei pugni di fata e tantissimi altri disadattati pronti a schierarsi al tuo fianco.

Tiny Tina’s Wonderlands è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

