Rogue Legacy 2: in arrivo la patch 1.1

Rogue Legacy 2 di Cellar Door Games è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, uscendo dall’accesso anticipato dopo quasi due anni. Insieme alla sequenza finale completa e al boss finale, la patch v1.0.0 porta anche un sacco di nuovi contenuti. Dai un’occhiata al trailer di rilascio qui sotto per vederne alcuni in azione.

Alcuni dei punti salienti includono due nuove classi: l’Astromante, un Mago con mobilità e il Pirata che è, per dirla semplicemente, “semplicemente strano”. Anche le Golden Doors si sono finalmente aperte, promettendo ancora più sfide, e sono stati aggiunti i restanti Fardelli per biomi e boss (insieme a un riequilibrio per Burdens in generale).

Anche l’economia e il bilanciamento del gioco sono stati rinnovati, rendendo l’inizio del gioco un po’ più semplice, mentre tutte le classi “medie” ora hanno un aumento del 5% di HP extra. Classi come il Bardo e il Pistolero hanno anche visto riprogettazioni insieme ad alcuni buff.

Consulta tutte le informazioni riguardanti questa patch sul sito del gioco.