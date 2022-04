For Honor: disponibile l’aggiornamento 2.35

Il gioco PvP di Ubisoft For Honor è rimasto con una base di giocatori dedicata anche anni dopo il suo lancio, e con gli sviluppatori diretti al sesto anno del gioco, il supporto per esso è stato solo più attivo. Per mantenere l’esperienza bilanciata e priva di bug, gli sviluppatori, ovviamente, aggiornano periodicamente il gioco e, a tal fine, hanno rilasciato un altro aggiornamento.

La patch 2.35 fornisce alcune correzioni di bug essenziali e sembra concentrarsi esclusivamente su questo, quindi non aspettarti nuovi contenuti. Le correzioni di bug vanno da miglioramenti dell’interfaccia utente come Breaking che ora copre meno spazio sullo schermo a correzioni di bug dei combattenti come l’animazione dell’attacco sprint pesante di Nobushi quando si cambia posizione per concatenare altre mosse e correzioni di bug audio come la musica dell’anno 6 stagione 1 che non è corretta e molto più. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

Aggiornamento 2.35 Modifiche

La rottura ora blocca meno spazio sullo schermo.

Risolto un problema per cui i giocatori potevano vedere il retro della struttura della mappa attraverso le finestre del Qing Pass.

Risolto un problema per cui il widget Fama mostrava in modo impreciso i valori di fama quando si contestava una zona.

Di seguito una panoramic del gioco trami te Steam:

Fatti strada con la forza su un campo di battaglia violento e realistico con For Honor.

Caratteristiche

Guerrieri Unici : scegli il tuo guerriero fra coraggiosi cavalieri, brutali vichinghi e letali samurai, personalizzabili e con armi e stili di lotta diversi.

: scegli il tuo guerriero fra coraggiosi cavalieri, brutali vichinghi e letali samurai, personalizzabili e con armi e stili di lotta diversi. Nuovo sistema di controllo: Brandisci la tua arma e senti la potenza e l’impatto di ogni colpo, grazie a un sistema che ti assicura un controllo totale.

For Honor è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect.