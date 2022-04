Nintendo Switch Sports: annunciato il Nintendo Switch Sports Tour

Al via questo weekend il Nintendo Switch Sports Tour, evento itinerante che porterà i fan alla scoperta del nuovissimo titolo per la famiglia di console Nintendo Switch dedicato allo sport, al movimento ma soprattutto al divertimento condiviso: Nintendo Switch Sports. Nove tappe per cinque weekend che movimenteranno i principali centri commerciali d’Italia.

A dare il via al Nintendo Switch Sports Tour saranno il Centro Commerciale IL GLOBO di Busnago (MI) e il Centro Commerciale IL CENTRO di Arese (MI) dove il 30 Aprile e il 1 Maggio sarà presente un’area dedicata. Un team di esperti Nintendo, attraverso due postazioni di gioco, accompagnerà gli appassionati di tutte le età alla scoperta dei sei sport presenti in Nintendo Switch Sports: Pallavolo, Badminton, Calcio, Bowling, Chambara e Tennis.

Nintendo Switch Sports porta il divertimento e la sfida degli sport reali sull’ultima console di casa Nintendo, rievocando i vecchi fasti di Wii Sports e aggiungendo al contempo interessanti novità. Come negli altri titoli della serie, si possono utilizzare i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli delle braccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, sarà infatti possibile collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio, disciplina totalmente inedita per la serie.

I nuovi sport comprendono anche la Pallavolo (1 – 4 giocatori), in cui è possibile servire, alzare e ricevere sollevando le braccia con un controller Joy-Con e il Badminton (1 – 2 giocatori), in cui è necessario impugnare il Joy-Con come se fosse una racchetta e indirizzare in modo accurato i colpi grazie alla precisione dei controlli di movimento.

Non mancano i grandi classici, direttamente dagli altri capitoli della serie, ma arricchiti e migliorati, come il Tennis (1 – 4 giocatori), in cui è possibile giocare in doppio ed effettuare colpi come topspin e slice, l’amatissimo Bowling, con partite fino a 16 giocatori e un’esclusiva modalità con piste a ostacoli, e il Chambara, in cui bisogna spingere l’avversario fuori dalla piattaforma a colpi di spada. Ma non è finita qui, perché con un aggiornamento gratuito in arrivo nell’autunno 2022 verrà aggiunto un settimo sport: il golf!

Tutte le discipline sono giocabili con amici e parenti in locale oppure online, con un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online.

Le Tappe: