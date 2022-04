Skull & Bones: leak del gameplay in alpha

Lo sviluppo di Skull & Bones da parte di Ubisoft Singapore ha avuto diversi momenti difficili dal suo annuncio all’E3 2017 con numerosi ritardi, problemi nello sviluppo stesso e accuse di cattiva gestione. Sembra però essere ora sulla buona strada, con il recente programma insider che ha permesso ai partecipanti di giocare una prima versione. E in queste ore sono trapelati 6 minuti di gameplay della versione alfa, tramite l’utente Reddit Weslam_L.

Da come si può vedere dal filmato, che è un vero e proprio tutorial, la trama ruota intorno al giocatore che vuole scalare i ranghi della pirateria, iniziando con una piccola nave commerciale per poi progredire. Si vede di come ci sia un centro cittadino in cui craftare nuovo equipaggiamento e nuove navi, provviste per i viaggi in mare, prendere contratti e socializzare con gli altri giocatori.

In qualità di pirata, la reputazione è tutto, e in Skull & Bones si calcola attraverso il sistema “Infamy”: più è alta questa caratteristica, più possibilità ci sono di sbloccare caratteristiche. I contratti possono essere fatti con un massimo di tre giocatori, e anche altre attività come l’esplorazione, la caccia al tesoro e gli eventi globali forniranno Infamia.

Tra le caratteristiche mostrate anche la personalizzazione del personaggio, e grande risalto dato, ovviamente, alle battaglie navali.

Ricordiamo infine che dal briefing fiscale trimestrale di febbraio, Ubisoft aveva fatto sapere che alcuni dei suoi titoli più attesi, come Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids: Sparks of Hope usciranno entro aprile 2023, e sembra che il publisher sia “molto contento” della direzione artistica del gioco con i pirati e dei progressi fatti finora.