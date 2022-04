Valorant: Riot Games svela i piani per l’Esport

Oggi, Riot Games, ha annunciato nuovi rivoluzionari piani per l’eSport di Valorant, che prevedono la creazione di tre leghe internazionali per il miglior livello di competizione possibile nella stagione 2023. Questo nuovo modello sarà dedicato a un numero selezionato di squadre e comprenderà collaborazioni a lungo termine, senza quote di partecipazione, nell’ottica di assicurare stabilità continua all’eSport con la crescita più rapida al mondo. Per sostenere l’iniziativa, Riot Games creerà nuove funzionalità ed eventi come:

Tre nuove leghe internazionali con scontri su base settimanale tra le migliori squadre del mondo. In queste tre leghe internazionali, composte da squadre provenienti rispettivamente da Americhe, Europa e Asia, i più grandi giocatori del mondo si affronteranno in LAN e di fronte a un pubblico dal vivo (sicurezza sanitaria permettendo). Nel corso dell’anno, le migliori squadre di ciascuna lega si qualificheranno per due eventi Masters internazionali e per il ValorantChampions, dove verranno incoronati i campioni del mondo di Valorant

Una nuova modalità competitiva interna al gioco, accessibile da ogni giocatore direttamente dal client di Valorant e creata per individuare i migliori talenti del mondo. Questa modalità andrà a integrarsi alle classifiche esistenti, fornendo ai giocatori un nuovo obiettivo che si affiancherà alle normali competitive e che si integrerà all’interno dell’ecosistema eSport

La creazione di nuove leghe locali, che offriranno nuove opportunità ai talenti emergenti che aspirano a raggiungere le maggiori leghe internazionali. Le migliori squadre della modalità competitiva interna al gioco avranno l’opportunità di affrontare i migliori talenti della loro regione all’interno delle rispettive leghe locali.

Riot Games creerà qualcosa di completamente nuovo sulla scena degli eSport competitivi, eliminando le quote di ingresso e partecipazione per le organizzazioni selezionate e supportandone il successo grazie a collaborazioni durature

Whalen Rozelle, responsabile delle iniziative eSport di Riot Games, ha dichiarato: