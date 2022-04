La Casa di Carta Corea: annunciata la data

Netflix ha annunciato in queste ore la data d’uscita di La Casa di Carta Corea, versione dalla Corea del Sud della nota serie spagnola ideata da Alex Pina, nonché una di quelle di maggiore successo dell’azienda di Los Gatos. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo breve teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma on demand a partire dal 24 giugno e sarà composta da 12 episodi di 60 minuti l’uno: è ambientata in una Corea che sta unificando il Nord e il Sud, con una nuova moneta da coniare. Il Professore (qui interpretato da Yoo Ji-Tae) formerà una banda per puntare proprio a questa moneta.

Le maschere di Salvador Dalì, diventate simbolo della serie originale, sono sostituite da quelle dello Yangban, maschera della tradizione teatrale coreana che criticava la classe nobile.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.