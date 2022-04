PlayStation Plus Premium: comparsi alcuni titoli classici

Il nuovo PlayStation Plus arriverà tra poco (il 22 giugno qui da noi), ma ci sono ancora alcune cose che non si sanno, come ad esempio la sua libreria: il servizio offrirà infatti 700 giochi agli abbonati attraverso i livelli PS Plus Extra e PS Plus Premium, ma si sa poco su quali siano questi giochi.

Ora, però, potrebbe essere arrivato un piccolo assaggio relativo al livello Premium (che sarà incentrato su titoli classici su PS1, PS2, PS3 -esclusiva cloud- e PSP).

Come si legge su Reddit, è infatti recentemente trapelata, attraverso il backend del PlayStation Store, una selezione di titoli classici PlayStation, con gli ID dei titoli e gli asset di una manciata di giochi delle librerie PS1 e PSP che sono stati individuati nel database. In totale, sono apparsi cinque giochi:

Ridge Racer 2 – PSP Tekken 2 – PS1 Mr Driller – PS1 Worms Armageddon – PS1 Worms World Party – PS1

Recentemente, più titolo della serie Syphon Filter sono stati valutati anche in Corea del Sud per PS5 e PS4, facendo pensare che gli sparatutto sviluppati da Sony Bend arriveranno anche loro nel PlayStation Plus Premium.

Anche per quanto riguarda la libreria di PlayStation Plus Extra, che si concentrerà su giochi per PS5 e PS4, si sa molto poco finora, oltre al piccolo gruppo di giochi che Sony ha inizialmente confermato. Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha comunque assicurato più volte che tutti i nomi e gli editori saranno rappresentati nella libreria collettiva di PS Plus.