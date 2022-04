The Knight Witch: Team17 pubblicherà il metroidvania

Team17 ha recentemente annunciato che pubblicherà The Knight Witch, metroidvania in sviluppo da parte di Super Mega Team. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco arriverà durante questo 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Spara a tutto ciò che vedi e lancia incantesimi!

Imbattiti in nemici malvagi e scegli se ricorrere alla magia o usare armi e ingegno per farli fuori. Con la sua capacità di volare, una forza inaudita in combattimento e poteri magici frastornanti, Knight Witch ha il controllo del campo di battaglia!

Mente e braccio: il dualismo di Knight Witch

Sparare o usare incantesimi? E perché non entrambi? Personalizza il tuo stile di gioco, migliora le tue abilità da Knight per un’esperienza di gioco al cardiopalmo o rafforza la magia del tuo lato Witch ed esplora un sacco di strategie diverse con più di 30 carte incantesimo tra cui scegliere.

Stringi legami duraturi e all’insegna della fiducia!

Mentre attraversi Dungeonidas, le tue prodi gesta saranno notate e discusse dai cittadini. In quanto Knight Witch, la gratitudine e la fiducia ti rendono più forte e sono ottenibili in molti modi, anche se non tutti onesti. Farai qualsiasi cosa per farti amare o rimarrai irreprensibile? La scelta è nelle tue mani.

Accessibilità all’avanguardia

The Knight Witch è pensato per essere un metroidvania senza ostacoli; con un sistema intuitivo di “mira automatica” disattivabile, “trucchi” che cambiano il mondo e un sistema di navigazione dedicato per la storia principale, non ti perderai mai e potrai adattare il gioco al tuo livello.

Super Mega Team

The Knight Witch è offerto da un team di sviluppatori veterani che hanno realizzato titoli come RiME, Moonlighter e Plants vs. Zombies.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.