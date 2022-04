Marvel Contest of Champions: annunciato evento

Kabam Entertainment ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per Marvel Contest of Champions che porterà i giocatori nel Multiverso della follia con Doctor Strange e due dei suoi più stretti collaboratori. Wong e Rintrah si uniranno alla battaglia come parte di questo aggiornamento, usando entrambi il loro potere mistico per aiutarli mentre combattono. Il set di mosse di Wong include un pugno che viaggia attraverso un portale e il Raggio dell’Octessence, mentre Rintrah usa abilità multiple che aumentano la sua forza nel corso di un combattimento. Lo stesso Doctor Strange sarà disponibile anche come aggiunta gratuita all’elenco di tutti i giocatori che accedono da qui all’8 giugno. Il suo set di mosse non è stato mostrato durante il trailer, ma abbiamo dato una breve occhiata al modello del suo personaggio avvolto nell’oscurità. Marvel Contest of Champions è un gioco di combattimento in 2D con eroi e cattivi provenienti da tutto l’universo Marvel. Il gioco è ora disponibile su dispositivi iOS e Android. Doctor Strange: nel Multiverso della Pazzia, uscirà il 6 maggio nelle sale nazionali americane, mentre qui in Italia arriverà due giorni prima, il 4 maggio. Seguendo lo Stregone Supremo mentre cerca di navigare nel multiverso con l’aiuto di Scarlet Witch, America Chavez e altro ancora.