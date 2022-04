PlayStation Plus: servizi momentaneamente bloccati

Non molto tempo da ora, Sony lancerà il rinnovato PlayStation Plus, che unirà i servizi PS Plus e PS Now esistenti e aggiungerà numerosi nuovi vantaggi e vantaggi su tre livelli totali di abbonamento. La corsa al lancio del nuovo servizio è stata un po’ disordinata, per non dire altro. Di recente, ad esempio, è stato scoperto da molti che gli abbonati esistenti di entrambi i servizi che cercavano di accumulare i propri abbonamenti riscattando i voucher in aggiunta agli abbonamenti esistenti per gli stessi erano stati bloccati dal farlo. Ora, Sony ha ufficialmente confermato che ciò sta effettivamente accadendo, no, non è un problema tecnico. In una pagina delle domande frequenti aggiornata per la nuova PlayStation Plus, Sony conferma che è stato temporaneamente bloccato lo stacking degli abbonamenti fino al lancio del servizio rinnovato o alla scadenza dell’abbonamento, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

“Mentre ci prepariamo a lanciare il nuovo servizio di abbonamento a PlayStation Plus, stiamo lavorando dietro le quinte per rendere la transizione il più agevole possibile per tutti i nostri membri esistenti. Parte di questo lavoro, abbiamo temporaneamente disabilitato lo stacking degli abbonamenti per i clienti esistenti fino a dopo il lancio. Ti assicuriamo che il tuo codice voucher è ancora valido e potrai riscattarlo quando l’abbonamento esistente scadrà e si disattiverà, o dopo il lancio del nuovo servizio PlayStation Plus nella tua zona, a seconda di quale cosa accada per prima.”

Sony chiarisce inoltre che chiunque non sia attualmente membro di nessuno dei due servizi può comunque riscattare i voucher. Come confermato in precedenza, al lancio del nuovo servizio, se sei un membro attivo di entrambi i servizi, verrai automaticamente portato a PlayStation Plus Premium, il livello più alto. Quelli con solo un abbonamento PS Plus verranno convertiti in PS Plus Essential, il livello base, e quelli con solo un abbonamento PS Now verranno convertiti in PS Plus Premium. C’è un problema, tuttavia. Sebbene la conversione di un abbonamento PS Plus corrente solitario a PS Plus Essential sarà pressoché uno a uno, se qualcuno che non è un membro esistente riscatta un voucher PS Now dopo il lancio del nuovo servizio, l’aggiornamento automatico a PS Plus Premium sarà essere “per un periodo di tempo equivalente al valore monetario del tuo voucher originale”. Quindi un mese di PS Now si tradurrà in circa tre settimane di PS Plus Premium.